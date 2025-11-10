Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






राहुल गांधी को एमपी में 10 पुशअप की सजा, आखिर किसने और क्यों दी ये सजा?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rahul Gandhi was sentenced to 10 push-ups in MP

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 10 नवंबर 2025 (09:40 IST)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी कांग्रेस के शिविर में खुद ही अनुशासन के फेर में फंस गए और उन्हें 'सजा' सुना दी गई। सीनियर कांग्रेस प्रशिक्षण हेड ने उन्हें भरे शिविर में सबसे सामने 'पुशअप' लगाने की सजा सुना दी। राहुल गांधी ने भी अनुशासन को बरकरार रखते हुए तत्काल 'पुशअप' लगा दिए।

दरअसल MP के हिल स्टेशन पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में कांग्रेस का 'संगठन सृजन' प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें मप्र के तमाम नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को संगठन की नीति-रीति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। शिविर में शनिवार को राहुल गांधी को शामिल होना था। वे दोपहर में निर्धारित समय से करीब 20 मिनट देरी से प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे थे। उनको देरी से पहुंचने के कारण कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव ने कहा कि शिविर में सबके लिए अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। आप 20 मिनट देरी से आए हैं।

राहुल ने पूछा, मेरे लिए क्या सजा है : कांग्रेस के संगठन सृजन शिविर के ट्रेनिंग हेड सचिन राव से राहुल गांधी ने तपाक से पूछा कि मैं शिविर में लेट हूं। बताइये मेरे लिए क्या सजा है? इस पर ट्रेनर राव ने कहा कि आपको सबसे सामने 10 पुशअप लगाने होंगे।

राहुल ने 10 लगाए पुशअप : राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में सभी जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने और इसकी सीख देने के लिए तत्काल प्रशिक्षक सचिन राव की 'सजा' स्वीकार कर ली और उसी समय प्रशिक्षण स्थल पर सारे जिलाध्यक्षों के सामने जमीन पर 10 पुशअप लगाए।
Edited By: Navin Rangiyal  

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

BBC के डायरेक्टर और न्यूज CEO ने क्यों दिया इस्तीफा, क्या है ट्रंप कनेक्शन?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels