अयोध्या जाएंगे राहुल गांधी, करेंगे रामलला के दर्शन, कांग्रेस सांसद का दावा

22 जनवरी या 23 जनवरी को कांग्रेस समिति अयोध्या जा सकती है इस समिति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। समिति के अयोध्या आगमन और राहुल गांधी के रामलला के दर्शन को लेकर सियासी और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में ऐलान किया कि जल्द ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे। अब मंदिर का ध्वज भी लग गया।