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Weather Update : दिल्‍ली पहुंचा मानसून, महाराष्‍ट्र में बारिश से हाल बेहाल, 19 राज्यों में IMD का अलर्ट

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Rain likely in 19 states including Madhya Pradesh
BY: चेतन गौड़
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 (12:37 IST) Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 (13:32 IST)
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Weather Update News : दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आज राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में कदम रख दिया है, जिससे कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। इस बारिश ने गर्मी से बेहाल दिल्लीवासियों को राहत दी है। IMD के अनुसार, अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना है। शहरवासियों को भारी बारिश और संभावित आंधी के लिए सतर्क किया है। वहीं महाराष्‍ट्र के मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया। पालघर में आज स्कूल बंद है। मुंबई में दोपहर 1.45 बजे हाई टाइड की चेतावनी भी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आज मध्‍य प्रदेश समेत 19 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। 
 
दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आज राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में कदम रख दिया है, जिससे कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। इस बारिश ने गर्मी से बेहाल दिल्लीवासियों को राहत दी है। IMD के अनुसार, अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना है। शहरवासियों को भारी बारिश और संभावित आंधी के लिए सतर्क किया है। वहीं महाराष्‍ट्र के मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।
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मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट

मुंबई में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया। पालघर में आज स्कूल बंद है। मुंबई में दोपहर 1.45 बजे हाई टाइड की चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान समुद्र में 14 फुट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। दादर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए। लोकल ट्रेनों की रफ्तार भी प्रभावित हुई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून अब देश के ज्यादातर हिस्सों में पूरी तरह सक्रिय हो चुका है।
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आज मध्‍य प्रदेश समेत 19 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। कई राज्यों में भारी बारिश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी भारत के राज्यों में भारी बारिश और आंधी का कहर देखने को मिलेगा। झारखंड के साहेबगंज,पाकुड़, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, रांची, पलामू, खूंटी, गुमला, श्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, साहेबगंज और हजारीबाग में आज भारी बारिश, तूफान और ओले की चेतावनी जारी की गई है।
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इंदौर में जमकर हुई बारिश

इंदौर में बुधवार को जमकर बारिश हुई। बारिश और सड़कों पर जलजमाव ने शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बिगाड़ दी। बारिश के बाद प्रमुख सड़कें और चौराहे पानी से भर गए, जिससे पूरे शहर में जाम की स्थिति बन गई। पश्चिमी क्षेत्र से लेकर पूर्वी हिस्से तक वाहन घंटों रेंगते रहे।
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बारिश के दौरान कई चौराहों के यातायात सिग्नल अचानक बंद हो गए। इससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई। मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन, विदिशा, छिंदवाड़ा, इंदौर, बालाघाट, सिवनी और मुरैना में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, शिमला,किन्नौर, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और ऊना में आज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है।
 

भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

उत्‍तर प्रदेश के बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, बदायूं, रामपुर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, ज्योतिबाफुले नगर, बरेली, हरदोई, फतेहपुर, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और सोनभद्र में आज भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है।
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राजस्थान के चुरू, अलवर, उदयपुर, अजमेर, धोलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, चुरू, दौसा, फलोदी और जयपुर में आज भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। जम्मू-कश्मीर के कठुआ, डोडा, मिरपुर, कुलगाम, किश्तवाड़ में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है।

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