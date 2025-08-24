राजा रघुवंशी की हत्या का सोनम को नहीं है अफसोस, तीनों हत्यारे मांग रहे हैं जहर, नहीं आ रही नींद

देशभर में सुर्खियां बंटोरने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को लेकर नई खबर सामने आई है। मीडिया खबरों के मुताबिक हत्या के आरोपियों को नींद नहीं आ रही है। वहीं सोनम को लेकर खबर है कि उसे अपने गुनाह पर कोई पछतावा नहीं है। देशभर में चर्चा बंटोरने वाले हत्याकांड को लेकर कई खुलासे हुए थे।

सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। इसके बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर चले गए थे। यहां 23 मई को अचानक दोनों लापता हो गए। बाद में 2 जून को राजा की लाश एक खाई में मिली थी। आरोप है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज के साथ हत्याकांड की साजिश रची। सोनम ने राज के तीन दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और लाश खाई में फेंक दी। वह वहां से भागकर इंदौर में अपने प्रेमी राज के पास पहुंच गई थी। बाद में जब आकाश, विशाल और आनंद पकड़े गए तो सोनम ने उत्तरप्रदेश