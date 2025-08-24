Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






राजा रघुवंशी की हत्या का सोनम को नहीं है अफसोस, तीनों हत्यारे मांग रहे हैं जहर, नहीं आ रही नींद

Advertiesment
हमें फॉलो करें Raja Raghuvanshi murder case

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शिलांग , रविवार, 24 अगस्त 2025 (18:04 IST)
देशभर में सुर्खियां बंटोरने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को लेकर नई खबर सामने आई है। मीडिया खबरों के मुताबिक हत्या के आरोपियों को नींद नहीं आ रही है। वहीं सोनम को लेकर खबर है कि उसे अपने गुनाह पर कोई पछतावा नहीं है।  देशभर में चर्चा बंटोरने वाले हत्याकांड को लेकर कई खुलासे हुए थे।
ALSO READ: ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायता
सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। इसके बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर चले गए थे। यहां 23 मई को अचानक दोनों लापता हो गए। बाद में 2 जून को राजा की लाश एक खाई में मिली थी। आरोप है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज के साथ हत्याकांड की साजिश रची। सोनम ने राज के तीन दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और लाश खाई में फेंक दी। वह वहां से भागकर इंदौर में अपने प्रेमी राज के पास पहुंच गई थी। बाद में जब आकाश, विशाल और आनंद पकड़े गए तो सोनम ने उत्तरप्रदेश  
ALSO READ: russia-ukraine war : रूस से संघर्ष रुकवाने में यूक्रेन को भारत में क्यों दिख रही उम्मीद, पुतिन के बाद जेलेंस्की भी आएंगे भारत
सोनम रघुवंशी के कथित प्रेमी राज के तीनों दोस्तों को अब अपने किए पर बहुत पछतावा है और वे सलाखों के पीछे बहुत बैचेन हैं। मीडिया खबरों के मुताबिकवे जहर की मांग करते हैं। राज के तीनों दोस्तों को नींद नहीं आने के कारण परेशानी होती है। हालात यह है कि वे जैसे ही अपने सेल के सामने किसी को देखते हैं नींद की गोलियों की मांग करने लगते हैं। कई बार वे कहते हैं कि या तो उन्हें नींद की गोलियां दी जाएं या जहर ही दे दिया जाए। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायता

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels