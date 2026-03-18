यहूदी कब से हमारे पूर्वज और बाप हो गए, कांग्रेस के राजीव शुक्ला के करारे बोल

स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता

कांग्रेस नेता का यह व्यंग्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने इसे 'करारा जवाब' दिया है, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार की इज़राइल-केंद्रित नीति भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता कर रही है।





यह बयान हाल ही में संसद सत्र के दौरान आया, जब विपक्षी दल भारत की इज़राइल के प्रति निकटता और ईरान सहित अन्य मुद्दों पर सरकार की नीति की आलोचना कर रहे थे। शुक्ला ने आगे कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि इज़राइल हमारा 'फादरलैंड' कैसे बन गया? उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की कि आखिर कब से भारत ने किसी एक देश को अपना 'पितृभूमि' मान लिया, जबकि भारत की परंपरा सभी देशों के साथ समान संबंध रखने की रही है।