राजनाथ सिंह बोले, भारत का रक्षा उत्पादन सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर

Rajnath Singh on defence production : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2024-25 में 1,50,590 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन की तुलना में 18 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाती है।
सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'वित्त वर्ष 2024-25 में देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,590 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।'
उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन की तुलना में 18 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाती है। साथ ही यह वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से अब तक 90 प्रतिशत की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी को भी प्रदर्शित करती है, उस समय यह आंकड़ा 79,071 करोड़ रुपए था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को हासिल करने में रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उद्योग सहित सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भारत के सशक्त होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत है।
edited by : Nrapendra Gupta