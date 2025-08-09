राजनाथ सिंह बोले, भारत का रक्षा उत्पादन सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर

Rajnath Singh on defence production : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2024-25 में 1,50,590 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन की तुलना में 18 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाती है।

सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'वित्त वर्ष 2024-25 में देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,590 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।'

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन की तुलना में 18 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाती है। साथ ही यह वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से अब तक 90 प्रतिशत की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी को भी प्रदर्शित करती है, उस समय यह आंकड़ा 79,071 करोड़ रुपए था।

Under the leadership of Prime Minister Shri @narendramodi India’s defence production has hit a record high!



The annual defence production has soared to an all-time high figure of Rs 1,50,590 crore in the Financial Year (FY) 2024-25. These numbers indicate a robust 18% growth… — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2025

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को हासिल करने में रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उद्योग सहित सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भारत के सशक्त होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत है।

edited by : Nrapendra Gupta