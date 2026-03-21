Speaking at the Diamond Jubilee celebrations of Sainik School Ghodakhal (Uttarakhand). https://t.co/4NU3AuQnKh — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 21, 2026

100 नए सैनिक स्कूल बनाएंगे

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, हमने नेशनल कैडेट कोर में भर्तियां बढ़ाई हैं। पहले NCC में 17 लाख भर्तियां होती थीं, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख करने का फैसला लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक मूल्यों को सीख सकें। सैनिक स्कूलों से निकलने वाले बच्चों का, अनुशासन और समर्पण, बाकी दूसरे बच्चों के लिए, एक उदाहरण होता है। इसलिए सैनिक स्कूल की संख्या को बढ़ाने के लिए, कुछ समय पहले हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया, कि हम PPP यानी पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के आधार पर, देश भर में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करेंगे।

उत्तराखंड के घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा कि तैयार रहने से मेरा मतलब यह नहीं कि आप केवल किसी युद्ध के लिए ही तैयार रहें, बल्कि तैयार रहने का मेरा मतलब यह है कि आप सामने आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। यह तैयारी मानसिक दृढ़ता (mental toughness) की है ताकि आप कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखें। यह तैयारी बौद्धिक स्पष्टता (intellectual clarity) की है, ताकि आप सही और गलत में फर्क कर सकें।