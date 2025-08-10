Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rajnath Singh took a dig at Donald Trump over duty dispute

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रायसेन (मध्यप्रदेश) , रविवार, 10 अगस्त 2025 (18:28 IST)
Rajnath Singh News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ‘दबंग और गतिशील’ अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि ‘सबके बॉस तो हम हैं’ का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था। आज हमारा भारत दुनिया के शीर्ष 4 देशों की कतार में आ गया है। तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की है तो वह हमारे भारत की है।
 
यहां रायसेन में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) की रेल कोच इकाई का भूमिपूजन करने के बाद राजनाथ ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया की कोई ताकत उसे विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से नहीं रोक सकती है।
ALSO READ: 'ब्रह्मा' बदल देगी एमपी की सूरत, रोजगार-उद्योगों की लगेगी झड़ी, जानें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किस बात पर दिया जोर?
उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था। आज हमारा भारत दुनिया के शीर्ष 4 देशों की कतार में आ गया है। तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की है तो वह हमारे भारत की है।
 
उन्होंने कहा, इसका मतलब है देश आगे बढ़ रहा है और देशवासी भी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि देशवासी आगे नहीं बढ़ेंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। रक्षामंत्री ने कहा, डेशिंग यानी दबंग और डायनामिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो वह भारत की है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि लेकिन कुछ लोगों को भारत का तेजी से विकास रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है।
ALSO READ: राजनाथ सिंह बोले, भारत का रक्षा उत्पादन सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर
उन्होंने कहा, वे सोचते हैं कि सबके बॉस तो हम हैं और भारत कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? बहुतों द्वारा ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीज तैयार होती है, वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से महंगी हो जाए और वह महंगी हो जाएगी तो दुनिया के लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे।
 
राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले रक्षा उत्पादन से जुड़ी चीजें विदेशों में बनाई जाती थी और भारत उनसे खरीदता था। उन्होंने कहा, लेकिन आज इनमें से बहुत सारी चीजें न केवल भारत की धरती पर बल्कि भारतवासियों के हाथों बन रही हैं, हम न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी निर्यात करने का काम कर रहे हैं। दुनिया के देश हमारे सामान को खरीद रहे हैं।
ALSO READ: भारत ने सुखोई के जरिए मिसाइल 'अस्त्र' का किया सफल परीक्षण, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई
उन्होंने कहा कि 2014 में नरेन्द्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय केवल 600 करोड़ रुपए के भारत के रक्षा उत्पाद दुनिया के दूसरे देशों में निर्यात होते थे। उन्होंने कहा, अब हम 24,000 करोड़ से ज्यादा का रक्षा उत्पाद दुनिया के देशों को निर्यात कर रहे हैं। यह भारत की ताकत है। यह नए भारत का नया रक्षा क्षेत्र है।
 
रेल कोच इकाई का उल्लेख करते राजनाथ सिंह ने कहा कि यह रायसेन और विदिशा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है और इससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग धंधों के मामले में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि राज्य को हाल में 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
 
उन्होंने कहा, नेतृत्व शानदार हो तो विकास तेजी से होता है। मुझे लगता है कि कुछ वर्षों के बाद इस मध्यप्रदेश को लोग मॉडर्न प्रदेश कहना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब यह इकाई तैयार हो जाएगी तो आसपास के क्षेत्र का भी तेजी से विकास होगा। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया।
ALSO READ: मोदी सरकार के राज में भारत रक्षा क्षेत्र में हुआ आत्मनिर्भर, राजनाथ सिंह ने गिनाईं उपलब्धियां
राजनाथ सिंह ने कहा, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। हम लोग धर्म पूछकर नहीं मार सकते। हम तो हत्या में विश्वास नहीं करते। हम तो चींटियों तक को नहीं मारते। हमने ठान लिया कि धर्म देखकर नहीं, उनका कर्म देखकर मारेंगे। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट रुख है कि ‘जो हमें छेड़ेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं’।
 
सिंह ने इससे पहले, रायसेन जिले के उमरिया गांव में 1,800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) की रेल कोच इकाई का भूमिपूजन किया। इस परियोजना का नाम ‘ब्रह्मा’ (बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग) रखा गया है और इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 125 से 200 कोच प्रतिवर्ष होगी, जिसे पांच वर्षों में बढ़ाकर 1,100 कोच प्रतिवर्ष किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
ALSO READ: हमने दुश्मन की छाती पर वार किया, श्रीनगर से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को कड़ा संदेश
औबेदुल्लागंज के दशहरा मैदान में आयोजित इस भूमि पूजन समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा उत्पाद सचिव संजीव कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, बीईएमएल के अध्यक्ष शांतनु राय शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Operation Sindoor के बीच सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की गंभीर चेतावनी, जल्द हो सकता है अगला युद्ध

सम्बंधित जानकारी

होम
रक्षा बंधन
Shorts
फोटो
Reels