राज्यसभा चुनाव 2026: बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, नितिन नवीन से राहुल सिन्हा तक कई नाम शामिल

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 (15:16 IST) Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 (15:22 IST)
Rajya Sabha Election 2026 : भाजपा ने मंगलवार को राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। नितिन नवीन बिहार, संजय भाटिया हरियाणा और राहुल सिन्हा बंगाल से चुनाव लड़ेंगे।
 
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार को विभिन्न प्रदेशों में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हेतु उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया। पार्टी ने नितिन नवीन और सर्वेश कुमार को बिहार से टिकट दिया है। तेराश गोवाला और जोगेन मोहन असम से पार्टी उम्मीदवार होंगे।
 
छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को टिकट दिया है जबकि संजय भाटिया हरियाणा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मनमोहन सामल और सुजीत कुमार ओड़िशा से पार्टी प्रत्याशी होंगे। वहीं राहुल सिन्हा को भाजपा ने बंगाल से चुनाव मैदान में उतारा है।
 
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इन पर 16 मार्च को वोटिंग है और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। ये सीटें अप्रैल 2026 में खाली होने वाली हैं। 

राज्यसभा में कैसे होते हैं चुनाव 

राज्यसभा के सदस्यों को विधायक चुनते हैं। यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधायक बैलेट पेपर पर वोट डालते हैं। यह खुला मतदान होता है, यानी पार्टी को अपना वोट दिखाना पड़ता है। हर विधायक अपनी पसंद के उम्मीदवारों को नंबर देता है जैसे 1, 2, 3... (वरीयता के आधार पर)। अगर कोई उम्मीदवार पहले ही जरूरी वोट (कोटा) पा ले, तो उसके अतिरिक्त वोट दूसरी पसंद पर चले जाते हैं।
 
राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 को राष्ट्रपति नामित करते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में करीब एक-तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं, इसलिए चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं।
