10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव 16 मार्च को, चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल

Rajya Sabha Election 2026 : चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। ये सीटें अप्रैल 2026 में खाली होने वाली हैं। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग है और नतीजे भी उसी दिन आएंगे।

चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी किया है। चुनाव का नोटिफिकेशन 26 फरवरी 2026 को जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 है। नामांकनों की जांच 6 मार्च को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च 2026 है।

राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसके बाद शाम 5 बजे मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 20 मार्च 2026 है।

इन राज्यों में है चुनाव महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्‍चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान में राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान होना है।

रिटायर हो रहे हैं ये दिग्गज शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, डॉ. भगवत किशनराव कराड, डॉ कनिमोझी, रामनाथ ठाकुर, उपेन्द्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण सिंह, किरण चौधरी समेत कई राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं।

राज्यसभा में कैसे होते हैं चुनाव राज्यसभा के सदस्यों को विधायक चुनते हैं। यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधायक बैलेट पेपर पर वोट डालते हैं। यह खुला मतदान होता है, यानी पार्टी को अपना वोट दिखाना पड़ता है। हर विधायक अपनी पसंद के उम्मीदवारों को नंबर देता है जैसे 1, 2, 3... (वरीयता के आधार पर)। अगर कोई उम्मीदवार पहले ही जरूरी वोट (कोटा) पा ले, तो उसके अतिरिक्त वोट दूसरी पसंद पर चले जाते हैं।

राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 को राष्ट्रपति नामित करते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में करीब एक-तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं, इसलिए चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं।

