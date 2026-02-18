rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव 16 मार्च को, चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल

Advertiesment
हमें फॉलो करें rajyasabha election 2026

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (15:03 IST)
Rajya Sabha Election 2026 : चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। ये सीटें अप्रैल 2026 में खाली होने वाली हैं। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग है और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। 
 
चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी किया है। चुनाव का नोटिफिकेशन 26 फरवरी 2026 को जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 है। नामांकनों की जांच 6 मार्च को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च 2026 है।
 
राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसके बाद शाम 5 बजे मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 20 मार्च 2026 है।

इन राज्यों में है चुनाव 

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्‍चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान में राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान होना है।

रिटायर हो रहे हैं ये दिग्गज

शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, डॉ. भगवत किशनराव कराड, डॉ कनिमोझी, रामनाथ ठाकुर, उपेन्द्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण सिंह, किरण चौधरी समेत कई राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं।

राज्यसभा में कैसे होते हैं चुनाव 

राज्यसभा के सदस्यों को विधायक चुनते हैं। यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधायक बैलेट पेपर पर वोट डालते हैं। यह खुला मतदान होता है, यानी पार्टी को अपना वोट दिखाना पड़ता है। हर विधायक अपनी पसंद के उम्मीदवारों को नंबर देता है जैसे 1, 2, 3... (वरीयता के आधार पर)। अगर कोई उम्मीदवार पहले ही जरूरी वोट (कोटा) पा ले, तो उसके अतिरिक्त वोट दूसरी पसंद पर चले जाते हैं।
 
राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 को राष्ट्रपति नामित करते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में करीब एक-तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं, इसलिए चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सीमा हैदर और सचिन के घर फिर गूंजी किलकारी, 11 माह में दूसरी बार बनीं मां, अब बच्चों की नागरिकता कानूनी पेंच

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels