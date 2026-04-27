राज्यसभा में भाजपा का कुनबा बढ़ा : आप के 7 बागी हुए भाजपा सांसद, जानें क्या बदला समीकरण

Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (11:38 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (11:52 IST)
राज्यसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों को भाजपा सदस्य के रूप में मान्यता दे दी है। इस बदलाव के बाद राज्यसभा में भाजपा की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है, जबकि आप के पास अब केवल 3 सांसद बचे हैं।
राज्यसभा सचिवालय ने राघव चढ्डा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक कुमार मित्तल, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी को मान्यता दे दी। सातों सांसदों को भाजपा सदस्य बताया।
राज्यसभा में मजबूत हुई भाजपा
संसद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन सातों सांसदों को अब भाजपा सदस्य के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है। इससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। अब भाजपा सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई।
चड्ढा ने क्यों छोड़ा आप का साथ
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने और अन्य सांसदों के AAP छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर कहा कि कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या कारण है उस बारे में पूछ रहे हैं। मैं अपने करियर को बनाने के लिए नहीं बल्कि करियर छोड़कर राजनीति में आया था। AAP अब उन लोगों के हाथों में फंसकर रह गई है जो कि अपने निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं। हम कुल 7 सांसदों ने फैसला लिया था कि हम इस राजनीतिक दल को छोड़ दें। मैं आप सभी की समस्याओं को और अधिक मेहनत के साथ उठाऊंगा और उसके निवारण पर भी काम कर पाऊंगा।
गौरतलब है कि आप ने रविवार को सभापति के समक्ष याचिका दायर कर इन सातों सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इन सांसदों के दल-बदल को लेकर अयोग्यता की मांग उठाई थी।
edited by : Nrapendra Gupta
गौरतलब है कि आप ने रविवार को सभापति के समक्ष याचिका दायर कर इन सातों सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इन सांसदों के दल-बदल को लेकर अयोग्यता की मांग उठाई थी।
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