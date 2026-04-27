राज्यसभा में भाजपा का कुनबा बढ़ा : आप के 7 बागी हुए भाजपा सांसद, जानें क्या बदला समीकरण

राज्यसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों को भाजपा सदस्य के रूप में मान्यता दे दी है। इस बदलाव के बाद राज्यसभा में भाजपा की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है, जबकि आप के पास अब केवल 3 सांसद बचे हैं।

राज्यसभा सचिवालय ने राघव चढ्डा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक कुमार मित्तल, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी को मान्यता दे दी। सातों सांसदों को भाजपा सदस्य बताया।





राज्यसभा में मजबूत हुई भाजपा संसद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन सातों सांसदों को अब भाजपा सदस्य के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है। इससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। अब भाजपा सांसदों की संख्‍या 106 से बढ़कर 113 हो गई।

नई दिल्ली: BJP में शामिल होने के बाद Raghav Chadha का पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें उनके इस कदम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वीडियो के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और उनके फैसले को लेकर बहस जारी है।video #RaghavChadha #politics… pic.twitter.com/AGTAHvlIoU — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) April 27, 2026

चड्ढा ने क्यों छोड़ा आप का साथ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने और अन्य सांसदों के AAP छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर कहा कि कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या कारण है उस बारे में पूछ रहे हैं। मैं अपने करियर को बनाने के लिए नहीं बल्कि करियर छोड़कर राजनीति में आया था। AAP अब उन लोगों के हाथों में फंसकर रह गई है जो कि अपने निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं। हम कुल 7 सांसदों ने फैसला लिया था कि हम इस राजनीतिक दल को छोड़ दें। मैं आप सभी की समस्याओं को और अधिक मेहनत के साथ उठाऊंगा और उसके निवारण पर भी काम कर पाऊंगा।

गौरतलब है कि आप ने रविवार को सभापति के समक्ष याचिका दायर कर इन सातों सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इन सांसदों के दल-बदल को लेकर अयोग्यता की मांग उठाई थी।

edited by : Nrapendra Gupta गौरतलब है कि आप ने रविवार को सभापति के समक्ष याचिका दायर कर इन सातों सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इन सांसदों के दल-बदल को लेकर अयोग्यता की मांग उठाई थी। गौरतलब है कि आप ने रविवार को सभापति के समक्ष याचिका दायर कर इन सातों सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इन सांसदों के दल-बदल को लेकर अयोग्यता की मांग उठाई थी।