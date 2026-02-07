राम रहीम फिर जेल से बाहर, 9 साल की सजा और 400 दिन आजाद, जानिए कब कब जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख

पीड़ित परिवारों का दर्द

पैरोल मिलने की अनिवार्य शर्तें

जेल के अंदर कैदी का आचरण कैसा रहा है? क्या उसने जेल के नियमों का पालन किया? राम रहीम को अक्सर उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर ही पैरोल की रिपोर्ट मिलती है। आमतौर पर पैरोल तभी मिलती है जब कैदी अपनी सजा का एक निश्चित हिस्सा (जैसे 1 या 3 साल) काट चुका हो। स्थानीय पुलिस और प्रशासन से रिपोर्ट ली जाती है कि क्या उस कैदी के बाहर आने से इलाके में 'लॉ एंड ऑर्डर' (कानून-व्यवस्था) बिगड़ने का खतरा तो नहीं है। कैदी को भारी सुरक्षा राशि (Bail Bond) जमा करनी पड़ती है और दो 'जमानतदारों' की गारंटी देनी होती है कि वह समय पर वापस आएगा।

न्याय की यह लुका-छिपी उन परिवारों के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है जिन्होंने सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी। शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति का कहना है कि हर बार राम रहीम का बाहर आना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। वे सवाल करते हैं कि क्या आम कैदियों के मामले में भी सिस्टम इसी तरह की 'सद्भावना' दिखाता है?