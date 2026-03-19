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Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, क्‍या तापमान होगा कम, जानें देशभर का मौसम

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Weather Update News
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (14:01 IST) Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (14:20 IST)
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Weather Update News : मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है। उत्तर-पूर्व भारत में अगले 24 घंटों तक कहीं-कहीं भारी बारिश जारी रह सकती है, जिसके बाद तीव्रता कम होने की संभावना है। वहीं पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर 20 मार्च तक जारी रह सकता है। IMD ने कई राज्‍यों में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस समय पूरे देश में मार्च में ही भीषण गर्मी पड़ रही है। चारों तरफ लोग बढ़ते तापमान से परेशान हैं। कश्मीर घाटी और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी के कारण पूरी घाटी में शीतलहर जैसी स्थिति लौट आई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है।
 

हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी

मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है। उत्तर-पूर्व भारत में अगले 24 घंटों तक कहीं-कहीं भारी बारिश जारी रह सकती है, जिसके बाद तीव्रता कम होने की संभावना है। वहीं पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर 20 मार्च तक जारी रह सकता है। IMD ने कई राज्‍यों में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस समय पूरे देश में मार्च में ही भीषण गर्मी पड़ रही है। चारों तरफ लोग बढ़ते तापमान से परेशान हैं।
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कैसा है Delhi-NCR का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में 19 और 20 मार्च को मौसम अचानक करवट लेता दिखेगा। तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हवा की रफ्तार 60 से 75 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि कुछ झोंके इससे भी ज्यादा तेज हो सकते हैं। गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। दिन के तापमान में गिरावट आएगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यहां भारी बारिश के साथ भूस्खलन और रास्ते बंद होने की आशंका है।
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यूपी के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। यूपी के कई जिलों में 50 से 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। गरज-चमक के साथ तेज बारिश होगी और कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत तक मौसम तेजी से बदल रहा है। तेज हवाएं, गरज-चमक, बिजली और बारिश का व्यापक असर देखने को मिलेगा।
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पंजाब और हरियाणा में फसलों को नुकसान

पंजाब और हरियाणा में अगले दो दिनों तक मौसम काफी खराब रह सकता है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का खतरा लगातार बना हुआ है। कई जिलों में पहले ही ओले गिरने से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। अब फिर से मौसम बिगड़ने की आशंका किसानों की चिंता बढ़ा रही है। बिहार और झारखंड में 20 और 21 मार्च के दौरान मौसम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान की स्थिति बन सकती है। कई इलाकों में बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा, जो जानलेवा साबित हो सकता है।
 

कश्मीर घाटी और लद्दाख में तापमान पर लगा ब्रेक

कश्मीर घाटी और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी के कारण पूरी घाटी में शीतलहर जैसी स्थिति लौट आई है। तापमान और गर्मी के दौर पर इस बारिश और बर्फबारी ने पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। यहां भारी बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। आगामी 20 मार्च तक चिनाब घाटी और दक्षिण कश्मीर के कुछ ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हो सकती है।
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मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज

मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है। इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में भी आज आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इंदौर संभाग के कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं बादल आज दिनभर छाए रह सकते हैं।
Edited By : Chetan Gour 

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