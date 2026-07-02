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Mumbai Rain Live Updates: मुंबई में रेड अलर्ट, दिल्ली में भारी बारिश; देखें आपके इलाके का हाल

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heavy rain
BY: नवीन रांगियाल
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 (12:50 IST) Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 (12:57 IST)
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Mumbai Rain Red Alert: देश के दो सबसे बड़े महानगरों—मुंबई और दिल्ली—में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जबकि दिल्ली-NCR में भी सुबह से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है।

क्या आपकी सोसाइटी या दफ्तर के रास्ते में भी भर गया है पानी? मुंबई में रेड अलर्ट के बीच घर से निकलने से पहले जान लें मौसम विभाग (IMD) की ये चेतावनी और अपने शहर के लाइव ट्रैफिक का हाल!

मुंबई में आफत की बारिश: 'रेड अलर्ट' जारी, अगले 24 घंटे भारी
मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और कोंकण क्षेत्र के लिए अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया है। सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है।

• कहां सबसे ज़्यादा ख़तरा? हिंदमाता, सायन, अंधेरी सबवे, और कुर्ला जैसे पारंपरिक जलभराव वाले इलाकों में घुटनों तक पानी भर चुका है।

• लोकल ट्रेन और बेस्ट बसें: सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे लाइनों पर लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। वहीं, बेस्ट (BEST) बसों के रूट्स को भी कई जगहों पर डायवर्ट किया गया है।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस की सलाह: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक X (ट्विटर) हैंडल पर नागरिकों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। अंधेरी सबवे को एहतियातन यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।
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दिल्ली-NCR में मानसून की पहली जोरदार दस्तक, लगा लंबा जाम
सिर्फ आर्थिक राजधानी ही नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम (Gurugram) में भी आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। इस बारिश ने भीषण गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन दफ्तर जाने वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है।

दिल्ली-NCR के मुख्य अपडेट्स:
• ट्रैफिक एडवायजरी: धौला कुआं, आईटीओ (ITO), और रिंग रोड पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जलभराव के कारण कुछ रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है।

• तापमान में गिरावट: भारी बारिश के कारण दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री नीचे लुढ़क गया है।

IMD का ताजा बुलेटिन: इन राज्यों में भी अलर्ट जारी
मौसम विभाग के महानिदेशक के मुताबिक, मॉनसून की ट्रफ लाइन इस समय सक्रिय स्थिति में है, जिसके कारण अगले 48 घंटों तक उत्तर और पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी
बारिश होने की संभावना है।

शहर/राज्य अलर्ट का प्रकार संभावित प्रभाव
मुंबई और ठाणे रेड अलर्ट (Red Alert) भारी जलभराव, लोकल ट्रेनें प्रभावित
दिल्ली-NCR  ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति
गुजरात और गोवा  येलो/ऑरेंज अलर्ट तटीय इलाकों में तेज हवाएं और बारिश

घर से निकलने से पहले बरतें ये सावधानियां (Safety Tips)
1. लाइव ट्रैफिक अपडेट्स देखें: निकलने से पहले गूगल मैप्स और स्थानीय ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स (जैसे @MumbaiPolice या @GTPTraffic) को जरूर चेक करें।

2. खुले तारों और मैनहोल से बचें: जलभराव वाले रास्तों पर चलते समय बिजली के खंभों और खुले हुए गटर/मैनहोल से दूरी बनाकर रखें।

3. गाड़ी चलाते समय रखें ध्यान: पानी से भरी सड़कों पर गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें और इमर्जेंसी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें।

पाठकों के लिए जरूरी सूचना
यह लाइव ब्लॉग मौसम विभाग (IMD) और स्थानीय प्रशासन से मिली आधिकारिक जानकारियों के आधार पर अपडेट किया जा रहा है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और सुरक्षित रहें। अपने इलाके की लाइव स्थिति जानने के लिए हमारे पेज को रीफ्रेश करते रहें।

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About Writer नवीन रांगियाल
नवीन रांगियाल DAVV Indore से जर्नलिज्‍म में मास्‍टर हैं। वे इंदौर, भोपाल, मुंबई, नागपुर और देवास आदि शहरों में दैनिक भास्‍कर, नईदुनिया, लोकमत और प्रजातंत्र जैसे राष्‍ट्रीय अखबारों में काम कर चुके हैं। करीब 15 साल प्रिंट मीडिया में काम करते हुए उन्‍हें फिल्‍ड रिपोर्टिंग का अच्‍छा-खासा अनुभव है। उन्‍होंने अखबार.... और पढ़ें

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