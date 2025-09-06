Biodata Maker

दिल्ली के लाल किले की सुरक्षा में सेंध, सोने से बने हीरे जड़े कलश की चोरी

दिल्ली के लाल किले में सोने, हीरे और कीमती पत्थरों से बना कलश चोरी हो गया। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (12:15 IST)
Red Fort security breach : दिल्ली में लाल किला की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। इस ऐतिहासिक इमारत से सोने और हीरे समेत कई कीमती पत्थरों से जड़ा कलश चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि यह कलश 760 ग्राम सोने का बना है, जिस पर 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ना जड़े हुए थे। इसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है।
 
लाल किला परिसर में जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए कलश लेकर आते थे। मंगलवार को कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी पहुंचे थे। स्वागत के दौरान मंच से कलश गायब हो गया। 
 
दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की गतिविधियां कैद हुई हैं। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई है।
 
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब लाल किला में सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। इससे पहले 15 अगस्त से पहले सिक्योरिटी ड्रिल के दौरान लाल किला की सुरक्षा में गंभीर चूक मामले में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। तब पुलिसकर्मी एक डमी बम का पता न लगा पाने पर इन पर एक्शन हुआ।
