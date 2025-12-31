क्‍यों वायरल हो रही है प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बैग की 7 साल पुरानी लव स्‍टोरी?

साल के अंत में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बेटे रेहान और अवीवा बैग की लव स्‍टोरी की जमकर चर्चा हो रही है। रेहान (राईहान) वाड्रा (25) और उनकी गर्लफ्रेंड अवीवा बैग से सगाई कर ली है। यह हाईप्रोफाइल कपल सोशल मीडिया में छाया हुआ है। यंगस्‍टर्स इस कपल को लेकर खासे उत्‍साहित हैं।





कहा जा रहा है कि हाल ही में दोनों परिवारों की मौजूदगी में राईहान ने अवीवा को प्रपोज किया था, जिसके बाद अवीवा ने प्रपोजल खुशी से स्वीकार कर लिया। यह प्रपोजल पूरी तरह प्राइवेट था और दोनों परिवारों की पूरी सहमति से हुआ।





सात साल से चल रहे इस रिश्ते को अब शादी का रूप मिलने वाला है। परिवार राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क के पास न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ रिंग सेरेमनी मना रहा है। शादी आने वाले महीनों में हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि यह लव स्टोरी पूरी तरह लो-प्रोफाइल रही – बिना किसी प्रचार, दिखावे या पब्लिक स्पॉटलाइट के। दोनों का रिश्ता साझा पैशन, समझ और सपोर्ट पर टिका है।





कौन हैं अवीवा बैग?

अवीवा बैग दिल्ली बेस्ड एक टैलेंटेड फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर और Atelier 11 स्टूडियो की को-फाउंडर हैं। उन्होंने नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेला है और कई वर्षों से अपनी फोटो प्रदर्शनियां लगा रही हैं, जैसे India Art Fair और Method Gallery में। उनका काम सोशल इश्यूज पर फोकस करता है, जहां विजुअल स्टोरीटेलिंग के जरिए पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करती हैं।





अवीवा की मां नंदिता बैग (नंदिता काठपालिया बैग) दिल्ली की मशहूर इंटीरियर डिजाइनर हैं, जो अपनी फर्म RAIN Design चलाती हैं। नंदिता प्रियंका गांधी की पुरानी दोस्त हैं और कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के इंटीरियर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।





राईहान वाड्रा: फोटोग्राफी और फुटबॉल के शौकीन : 25 साल के राईहान खुद भी एक पैशनेट फोटोग्राफर और विजुअल आर्टिस्ट हैं, जिनका फोकस नेचर, वाइल्डलाइफ और इंस्टॉलेशन आर्ट पर है। उन्होंने कई प्रदर्शनियां लगाई हैं। फुटबॉल के बड़े फैन हैं – लियोनेल मेसी जब भारत आए थे, तो राईहान अपने मामा राहुल गांधी के साथ उनसे मिले थे। राईहान ने फुटबॉल पर केंद्रित पॉडकास्ट 'The 18 Yards' भी होस्ट किया था।





दोनों को करीब लाने वाला कॉमन इंटरेस्ट फोटोग्राफी, आर्ट और विजुअल स्टोरीटेलिंग रहा। यह रिश्ता बचपन की दोस्ती से शुरू हुआ (माताओं की करीबी के कारण) और धीरे-धीरे प्यार में बदल गया।





इस सगाई की खबर से सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है, हालांकि परिवार ने इसे प्राइवेट रखने की कोशिश की। यह एक ऐसी लव स्टोरी है जो सादगी और गहराई की मिसाल पेश करती है – जहां प्यार बिना शोर-शराबे के फलता-फूलता है।

Edited By: Navin Rangiyal