रूसी कच्चे तेल पर आया Reliance Industries का बयान, कहा- अमेरिकी प्रतिबंधों का करेंगे पालन

Reliance Industries Limited News : भारत की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) ने कहा है कि वह अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU) और ब्रिटेन द्वारा रूस के क्रूड ऑयल और उनसे बनने वाले प्रोसेस्ड उत्पादों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के असर की समीक्षा कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) के प्रवक्ता ने कहा कि हम यूरोप में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर EU के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। जब भी इस संबंध में भारत सरकार से कोई गाइडेंस मिलेगा, हमेशा की तरह हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे।





हम यूरोप में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर EU के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। जब भी इस संबंध में भारत सरकार से कोई गाइडेंस मिलेगा, हमेशा की तरह हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। रिलायंस ने सदैव भारत की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है।





रिलायंस अपने सप्लायर्स के साथ संबंधों को बनाए रखते हुए, इन स्थितियों से निपटेगा। रिलायंस को भरोसा है कि यूरोप समेत घरेलू और एक्सपोर्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी विविध स्रोतों से कच्चे तेल की आपूर्ति की रणनीति, रिफाइनरी ऑपरेशंस में स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगी।

Edited By : Chetan Gour