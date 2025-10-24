dipawali

रूसी कच्चे तेल पर आया Reliance Industries का बयान, कहा- अमेरिकी प्रतिबंधों का करेंगे पालन

नई दिल्ली , शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (21:51 IST)
Reliance Industries Limited News : भारत की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) ने कहा है कि वह अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU) और ब्रिटेन द्वारा रूस के क्रूड ऑयल और उनसे बनने वाले प्रोसेस्ड उत्पादों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के असर की समीक्षा कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) के प्रवक्ता ने कहा कि हम यूरोप में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर EU के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। जब भी इस संबंध में भारत सरकार से कोई गाइडेंस मिलेगा, हमेशा की तरह हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे।

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) के प्रवक्ता ने कहा, हमने यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट और यूरोप में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है। रिलायंस अभी नए कंप्लायंस की ज़रूरतों सहित इसके असर का आकलन कर रहा है।
हम यूरोप में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर EU के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। जब भी इस संबंध में भारत सरकार से कोई गाइडेंस मिलेगा, हमेशा की तरह हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। रिलायंस ने सदैव भारत की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है।

कंपनी प्रतिबंधों और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करने के अपने बेदाग रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कंप्लायंस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिफाइनरी ऑपरेशंस में जरूरी फेरबदल करेगी। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, बदलते मार्केट और रेगुलेटरी स्थितियों को देखते हुए बदलते रहते हैं, यह इंडस्ट्री के लिए आम बात है।
रिलायंस अपने सप्लायर्स के साथ संबंधों को बनाए रखते हुए, इन स्थितियों से निपटेगा। रिलायंस को भरोसा है कि यूरोप समेत घरेलू और एक्सपोर्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी विविध स्रोतों से कच्चे तेल की आपूर्ति की रणनीति, रिफाइनरी ऑपरेशंस में स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगी।
Edited By : Chetan Gour

