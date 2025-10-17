Reliance Jio ने कमाया 7379 करोड़ का मुनाफा, दूसरी तिमाही में हुई 12.8 फीसदी की बढ़ोतरी

Reliance Jio News : वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जियो ने कुल 7379 करोड़ का लाभ कमाया है। जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 12.8 फीसदी ज्यादा है। जियो प्लेटफॉर्म्स का EBIDTA भी 17.7% वर्ष दर वर्ष आधार पर बढ़कर 18,757 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। जियो के कुल ग्राहकों की संख्या इस तिमाही 83 लाख बढ़ गई। सितंबर 2025 तक जियो का कुल ग्राहक आधार 50 करोड़ 64 लाख से अधिक रहा। यह भारतीय टेलीकॉम के इतिहास में सबसे खास उपलब्धि है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजों में इन आंकड़ों का खुलासा हुआ।

जियोट्रू5G के ग्राहकों की संख्या भी बढ़कर 23 करोड़ 40 लाख को पार कर गई। जियो के कुल वायरलेस ट्रैफ़िक में 5G का हिस्सा अब लगभग 50% हो गया है। तिमाही में जियो नेटवर्क ने कुल 58.4 अरब जीबी डेटा ट्रैफिक हैंडल किया। वहीं नेटवर्क पर वॉयस ट्रैफिक 1.5 ट्रिलियन मिनिट्स दर्ज किया गया।







जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा, जियो ने अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों को डिजिटल सेवाएं देकर उनके रोज़मर्रा के जीवन में मदद की है। यह जियो की डीप-टेक पहलों के कारण संभव हुआ है, जिसने भारत में तकनीकी क्रांति को गति दी है और यह हमारे प्रधानमंत्री की 'डिजिटल इंडिया मिशन' की रीढ़ बन चुका है। जियो नए युग की तकनीकें लाता रहेगा और हर भारतीय नागरिक के जीवन को बेहतर बनाता रहेगा।

जियो ने पूरी तरह से देश में विकसित यानी मेड इन इंडिया तकनीक को बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक लागू किया है और अब यह तकनीक दुनियाभर में ले जाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के मुताबिक जियो की फ़िक्स ब्रॉडब्रांड सेवा ने इस तिमाही में हर महीने 10 लाख घर जोड़े। इसके साथ ही जियो के साथ अब कुल 2 करोड़ 30 लाख परिसर जुड़ चुके हैं। जियो एयरफ़ाइबर दुनिया में सबसे आगे बना हुआ है और इसका सब्‍सक्राइबर बेस बढ़कर 95 लाख हो गया है।





रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, मुकेश डी. अंबानी ने दूसरी तिमाही (Q2FY26) के नतीजों पर कहा, रिलायंस ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। इसका श्रेय हमारी तीन प्रमुख व्यावसायिक इकाइयों (ऑयल टू केमिकल्स, जियो और रिटेल) को जाता है। हमारी कुल EBITDA में साल-दर-साल 14.6% की बढ़ोतरी, यह दर्शाती है कि हमारी व्यापार रणनीति लचीली है, घरेलू बाजार पर हमारा ध्यान केंद्रित है और भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूत ग्रोथ का लाभ हमें मिल रहा है।







डिजिटल सेवाएं लगातार बढ़ रही हैं। जियो की शानदार नेटवर्क और तकनीकी क्षमता के कारण घरों के कनेक्शन और मोबाइल यूज़र्स की संख्या बढ़ी है। जियो की इनोवेटिव रेडियो तकनीक और पूरे देश में फैले स्टैंड-अलोन 5G नेटवर्क की मदद से भारत के घर-घर तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। हम लगातार नई तकनीकों और प्लेटफॉर्म्स को अपनाकर भारत के हर नागरिक को टेक्नोलॉजी के फायदे पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

रिटेल कारोबार की बात करें तो, सभी फॉर्मेट्स में बिक्री बढ़ी है, जिससे हमारी आय और मुनाफे दोनों में बढ़ोतरी हुई है। हमारे ‘क्विक हाइपरलोकल डिलीवरी’ मॉडल को भी ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हाल ही में जीएसटी (GST) में किए गए सुधारों से उपभोग आधारित ग्रोथ को और बढ़ावा मिलेगा।





O2C बिज़नेस ने भी साल-दर-साल अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि ऊर्जा बाज़ार में उतार-चढ़ाव बना रहा। खासकर मिडल डिस्टिलेट क्रैक्स के चलते पिछले साल की तुलना में फ्यूल मर्जिन में सुधार हुआ है। हालांकि रासायनिक उत्पादों के क्षेत्र में अभी भी ज़्यादा उत्पादन क्षमता के कारण दबाव बना हुआ है। उद्योग जगत द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों से आने वाले समय में यह स्थिति संतुलित हो सकती है।





मुझे विश्वास है कि ये सभी व्यवसाय रिलायंस की विरासत को आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ज़रिए भारतीय ग्राहकों को सही प्रोडक्ट्स और सेवाएं सही कीमत पर उपलब्ध कराएंगे। हमारा AI में किया जा रहा निवेश इस बात को सुनिश्चित करेगा कि रिलायंस लगातार नई तकनीकों में अग्रणी बना रहे और इनका फायदा भारत और भारतीयों को मिले।





नतीजों पर सुश्री ईशा अंबानी ने कहा, रिलायंस रिटेल ने इस तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। इसका श्रेय हमारी लगातार बेहतर संचालन की कोशिशों, स्टोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म में किए गए निवेश और त्योहारों के समय हुई अच्छी खरीदारी को जाता है। हाल ही में जीएसटी दरों में किए गए बदलावों से उपभोग और भी तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि अब ग्राहकों को चीजें सस्ती मिलेंगी।





हमारी सफलता इस बात को दिखाती है कि हमें ग्राहकों की पसंद-नापसंद की गहरी समझ है। हम हमेशा कुछ नया करते रहते हैं, चाहे वो नए कलेक्शन लाना हो या ऐसे प्रचार अभियान चलाना जो आज के भारतीय ग्राहक से सीधे जुड़ते हों। हमारा ध्यान ऐसे ब्रांड बनाने पर है जो लोगों को प्रेरित करें और पूरे देश में लोगों के दिलों को छू सकें।

