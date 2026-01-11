गुजरात में रिलायंस का निवेश अगले 5 साल में 3.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए होगा : मुकेश अंबानी

- यह निवेश बड़े पैमाने पर रोज़गार, आजीविका और समृद्धि के अवसर पैदा करेगा
- राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्रेड एग्ज़िबिशन का उद्घाटन
- जामनगर बनेगा क्लीन एनर्जी और एआई का ग्लोबल हब
Mukesh Ambani : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के लिए बड़े निवेश की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजकोट में ट्रेड एग्ज़िबिशन के उद्घाटन के अवसर पर अंबानी ने कहा कि रिलायंस ने राज्य में पिछले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसे अगले पांच वर्षों में दोगुना कर 7 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस पहले ही गुजरात का सबसे बड़ा निवेशक है और यह नया निवेश बड़े पैमाने पर रोज़गार, आजीविका और समृद्धि के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है।
मुकेश अंबानी ने बताया कि जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिसमें सोलर, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन फर्टिलाइज़र, सस्टेनेबल एविएशन और मैरीटाइम फ्यूल शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जामनगर, जो कभी भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन निर्यातक था, अब ग्रीन एनर्जी और ग्रीन मटीरियल्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बनेगा।
इसके साथ ही जामनगर में भारत का सबसे बड़ा एआई-रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। जियो के माध्यम से 'हर भारतीय के लिए किफायती एआई' का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लोग अपनी भाषा और अपने डिवाइस पर एआई सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।
अंबानी ने कच्छ को वैश्विक क्लीन एनर्जी हब बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि यहां मल्टी-गीगावॉट सोलर प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है, जो एडवांस स्टोरेज और आधुनिक ग्रिड के जरिए चौबीसों घंटे स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराएगा।
प्रधानमंत्री के 2036 ओलंपिक को भारत लाने के विज़न को साकार करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन भागीदारी करेगा। इसके तहत गुजरात सरकार के साथ मिलकर अहमदाबाद के नारणपुरा स्थित वीर सावरकर मल्टी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने जामनगर में विश्वस्तरीय अस्पताल और स्कूल के विस्तार की भी घोषणा की।