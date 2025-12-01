संसद परिसर में कुत्ते पर कलह, रेणुका चौधरी ने कहा- छोटा सा तो है, काटने वाले तो...

Parliament's visitors' galleries have been blessed by a rather special guest, Congress MP Renuka Chowdhury's pet dog ???? #ParliamentWinterSession pic.twitter.com/xl04bjyb3J — Atishay Jain (@AtishayyJain96) December 1, 2025

चौधरी के बयान से विवाद और बढ़ा : हालांकि जब इस मामले में रेणुका चौधरी से मीडिया ने जब सवाल पूछा तो उनके जवाब ने विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि इसमें क्या तकलीफ है? गूंगा जानवर अंदर आ गया तो क्या तकलीफ है, इतना छोटा सा तो है। यह काटने वाला नहीं है, काटने वाले तो और हैं पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार शायद जानवरों को पसंद नहीं करती है।