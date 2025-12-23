Vaishno Devi : वैष्णो देवी दर्शन का नए साल में कर रहे हैं प्लान, पढ़ें यह खबर, लागू हुईं ये पाबंदियां

नए साल में यात्रा प्रबंधन बेहतर बनाने के नाम पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आने वाले श्रद्धालुओं पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाने की घोषणा की है। बोर्ड के इन फैसलों को लेकर कहीं गम और कहीं खुशी का माहौल है। हालांकि बोर्ड का दावा है कि यह सब बेहतरी के लिए है। वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान भीड़ के बेहतर प्रबंधन को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में यात्रा को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। नई पाबंदी के तहत श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा को 24 घंटे में पूरी करनी होगी।



और जो श्रद्धालु यह कार्ड लेने के 10 घंटे के अंदर अपनी यात्रा शुरू नहीं करता तो उसे अपना यह कार्ड दोबारा बनवाना पड़ेगा। इसके साथ ही माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सभी श्रद्धालुओं को हिदायत दी है कि जो भी श्रद्धालु अपनी यात्रा बाणगंगा से पैदल शुरू करता है उसे 24 घंटे के भीतर वापस बाणगंगा रिपोर्ट करना होगा।



यही कारण है कि अगर आप इस नए साल पर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी यात्रा के शेड्यूल पर दोबारा नजर डालें। नया साल और उसके बाद माता वैष्णो देवी के लिए उमड़ती भक्तों की भीड़ को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को लेकर कुछ बदलाव किए हैं।



बोर्ड का दावा है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी के गए इन दिशा निर्देशों के बाद यात्री काफी खुश है। क्रिसमस और नए साल से पहले माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं ने दावा किया कि वह नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भीड़ के चलते उन्होंने अपने प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव किया और नए साल से पहले ही माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए। इन श्रद्धालुओं का दावा था कि जिस तरह से भीड़ नियंत्रण को लेकर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नए नियम बनाए हैं उससे यात्रा बेहतर ढंग से चलाई जा सकेगी। हालांकि बोर्ड के फैसलों पर कई जगहों पर नाराजगी भी है।



यही नहीं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर से लेकर भैरों घाटी तक जाने वाले रोपवे के लिए जारी की जा रही टिकटों के लिए भी समय निर्धारित किया है। अब जो भी श्रद्धालु यह टिकट लेता है उसे 2 घंटे के भीतर अपनी भैरों घाटी की यात्रा पूरी करनी होगी।



बताया जाता है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कटरा और माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम भी बनाए हैं ताकि कटरा से लेकर माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर तक लगाए गए सैकड़ो कैमरों से यात्रियों पर नजर रखी जा सके।