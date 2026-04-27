'सुपर एल नीनो' की वापसी, क्या 2026 में भारत झेलेगा 140 साल का सबसे बड़ा सूखा, महंगाई और जानलेवा गर्मी?

2026 का 'सुपर एल नीनो' (Super El Niño) भारत में सूखा, रिकॉर्ड महंगाई और जानलेवा गर्मी का नया इतिहास लिखने वाला है? यह सवाल आज हर वैज्ञानिक और पर्यावरणविद को परेशान कर रहा है।





इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन जब वह तबाही के साथ लौटता है, तो हमें संभलने की जरूरत होती है। साल 1877-78 का वह दौर याद कीजिए जब भारत में 'महान अकाल' (Great Famine) पड़ा था। उस वक्त लगभग 58 लाख लोगों ने भूख और प्यास से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी। उस सामूहिक त्रासदी के पीछे का सबसे बड़ा विलेन था— सुपर एल नीनो।





आज 140 से अधिक वर्षों के बाद, वैज्ञानिक फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 एक ऐसा वर्ष होने वाला है जो गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। वैज्ञानिकों और WMO (World Meteorological Organization) की ताज़ा रिपोर्ट (अप्रैल 2026) के अनुसार, प्रशांत महासागर में 'न्यूट्रल' स्थिति खत्म हो रही है। मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो के उभरने की 61% से 80% संभावना जताई गई है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह 'सुपर एल नीनो' क्या है और भारत के लिए यह कितना बड़ा खतरा है।





1. एल नीनो (El Niño) क्या है? एक वैज्ञानिक व्याख्या

El Niño दरअसल Pacific Ocean में होने वाला एक climate pattern है।





प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) के पानी के तापमान में जब असामान्य बढ़ोतरी होती है, तो उसे एल नीनो कहा जाता है।





सामान्य स्थिति: सामान्यतः ठंडी हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं। इससे भारत और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है।





एल नीनो की स्थिति: एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजतन, मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी गर्म होने लगता है।





कैसे काम करता है?

सामान्य स्थिति में trade winds समुद्र के पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं, लेकिन El Niño के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इससे Pacific Ocean का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इसका global climate पर सीधा असर पड़ता है।





भारत के लिए इसका मतलब: कमजोर मानसून

बारिश में कमी

सूखा और heatwaves भारत पर असर: जब प्रशांत महासागर गर्म होता है, तो वह हवा के दबाव (Air Pressure) के चक्र को बदल देता है। इससे भारत आने वाला मानसून कमजोर हो जाता है, जिससे देश में सूखा और भीषण गर्मी की स्थिति पैदा होती है।



जब प्रशांत महासागर गर्म होता है, तो वह हवा के दबाव (Air Pressure) के चक्र को बदल देता है। इससे भारत आने वाला मानसून कमजोर हो जाता है, जिससे देश में सूखा और भीषण गर्मी की स्थिति पैदा होती है।

2. 1877 का इतिहास और 2026 का डर

1870 के दशक में जब सुपर एल नीनो आया था, तब प्रशांत महासागर का तापमान आज की तुलना में कम था, फिर भी भारत में तबाही मच गई थी।





साल 1877 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा था: लगभग 58 लाख लोगों की मौत

फसलें पूरी तरह नष्ट

पानी और अनाज की भारी कमी आज स्थिति और भी बदतर है, क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन (Climate Change) जुड़ चुका है। 2024 पहले ही दुनिया का सबसे गर्म साल दर्ज किया जा चुका है। वैज्ञानिक अभी भी थोड़ा सतर्क हैं क्योंकि अप्रैल-मई के दौरान मानसून का सटीक अनुमान लगाना कठिन होता है (इसे 'स्प्रिंग बैरियर' कहते हैं), लेकिन संकेत बहुत मजबूत हैं।

आज स्थिति और भी बदतर है, क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन (Climate Change) जुड़ चुका है। 2024 पहले ही दुनिया का सबसे गर्म साल दर्ज किया जा चुका है। वैज्ञानिक अभी भी थोड़ा सतर्क हैं क्योंकि अप्रैल-मई के दौरान मानसून का सटीक अनुमान लगाना कठिन होता है (इसे 'स्प्रिंग बैरियर' कहते हैं), लेकिन संकेत बहुत मजबूत हैं।



तीव्रता (Peak): यह 2026 के उत्तरार्ध (अगस्त-दिसंबर) में और भी शक्तिशाली हो सकता है। कई मॉडल्स संकेत दे रहे हैं कि यह एक "Strong" या "Very Strong" घटना हो सकती है, जिसे आम भाषा में 'सुपर एल नीनो' कहा जा रहा है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग का 'कॉम्बो' भारत में ऐसी गर्मी लाएगा जो हमने पहले कभी नहीं देखी।





3. भारत पर 'सुपर एल नीनो' का चौतरफा हमला

अगर 2026 में यह स्थिति बनती है, तो हमें इन 4 मोर्चों पर तैयार रहना होगा:

घातक हीटवेव (Lethal Heatwaves): 1877 में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम था। आज यह 420 ppm के पार है, जिसका मतलब है कि 2026 की गर्मी 1877 की तुलना में कहीं अधिक "चुभने वाली" और जानलेवा होगी। दिल्ली, राजस्थान और यूपी जैसे राज्यों में तापमान 50°C के पार जा सकता है। यह सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि 'वेट-बल्ब टेम्परेचर' का खतरा बढ़ाएगा जहाँ पसीना सूखना बंद हो जाता है और शरीर अंदर से उबलने लगता है।





खेती की कमर टूटना: भारत की 50% से अधिक खेती मानसून पर टिकी है। मानसून फेल होने का सीधा मतलब है—गेहूं और धान की पैदावार में भारी गिरावट।





खाद्य महंगाई (Food Inflation): जब फसलें कम होंगी, तो अनाज और सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगे।





जल संकट: 'शहरी हीट आइलैंड' के कारण शहरों का भूजल स्तर (Groundwater) खत्म होने की कगार पर पहुँच जाएगा।





4. सरकार की नीतियां और आलोचना

अक्सर देखा गया है कि सरकारें चक्रवात या बाढ़ को तो आपदा (Disaster) मानती हैं, लेकिन हीटवेव (लू) को आधिकारिक आपदा मानने में कतराती हैं।





आलोचना का मुख्य कारण: यदि हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए, तो सरकार को प्रभावित लोगों और किसानों को मुआवजा देना होगा। संसाधनों की कमी और आर्थिक बोझ के डर से अक्सर इस संकट को 'प्राकृतिक मौसमी बदलाव' कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब तक गर्मी को चक्रवात या भूकंप जैसी गंभीरता नहीं दी जाएगी, तब तक इसके लिए बजट और तैयारी (Heat Action Plan) केवल कागजों तक सीमित रहेगी।





5. वनों की कटाई और 'अर्बन हीट आइलैंड'

हमारी मुश्किलें सिर्फ कुदरत नहीं, हम खुद भी बढ़ा रहे हैं।

वनों की कटाई: विकास के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे धरती की 'कूलिंग क्षमता' खत्म हो रही है।

अर्बन हीट आइलैंड (Urban Heat Island): शहरों में कंक्रीट की इमारतें और डामर की सड़कें दिनभर गर्मी सोखती हैं और रात में उसे बाहर निकालती हैं। इससे शहर गांवों की तुलना में 5-7 डिग्री ज्यादा गर्म रहते हैं।

हम प्रकृति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं। 2026 की यह चेतावनी एक 'वेक-अप कॉल' है।

व्यक्तिगत कदम: माइक्रो-फॉरेस्ट: अपने घर के आसपास खाली जगह पर पेड़ लगाएं। पुराने पेड़ों को कटने से बचाएं।

सोलर शिफ्ट: अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) पर निर्भरता कम करें।

सामूहिक कदम: Urban Greening: शहरों में कंक्रीट के जंगलों के बीच 'ग्रीन बेल्ट' बनाना अनिवार्य हो।

वॉटर हार्वेस्टिंग: बारिश की एक-एक बूंद को सहेजना अब विकल्प नहीं, मजबूरी है।





140 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने लाखों जानें गंवाईं। आज हमारे पास विज्ञान है, सैटेलाइट डेटा है और चेतावनी भी है। यदि हम आज भी विकास के नाम पर विनाश (पेड़ों की कटाई और प्रदूषण) जारी रखते हैं, तो 2026 का इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यदि हम आज भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद नहीं करते, तो 1877 जैसा इतिहास दोहराने से कोई नहीं रोक पाएगा। समय आ गया है कि हम विकास की परिभाषा बदलें और पर्यावरण को अपनी प्राथमिकता बनाएं।