Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बेंगलुरू , रविवार, 9 नवंबर 2025 (18:19 IST)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख (RSS) मोहन भागवत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत को नुकसान नहीं पहुंचा लेता तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। पाकिस्तान को जब तक भारत को नुकसान पहुंचाने से संतुष्टि मिलती रहेगी, तब तक वह ऐसा करता रहेगा। हमें उनकी कोशिशों का बार-बार मुंहतोड़ जवाब देना होगा।

तभी जाकर उसे समझ आएगा कि भारत के साथ लड़ाई उसके हित में नहीं है। भागवत ने कहा कि पाकिस्तान शांति और सहयोग की भाषा नहीं समझता है। इसलिए हमें वही भाषा बोलनी होगी, जो वे समझते हैं। भागवत ने पाकिस्तान के खिलाफ तैयार रहने को लेकर भी चेतावनी दी।
बेंगलुरु में संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में सरसंघचालक ने कहा कि अगर वह भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जारी रखता है, तो उसका ही नुकसान होगा। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ प्रतिस्पर्धा या लड़ाई करने से बेहतर है कि वह सहयोग के साथ काम करे, बेहतर है कि वह भारत के करीब हो जाए, वरना उसे नुकसान ही होगा।
1971 के युद्ध का उदाहरण देते हुए भागवत ने कहा कि उस समय पर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था, लेकिन बदले में अपनी 90,000 की एक बड़ी सेना खो दी थी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान 1971 से भी सबक ले सकता है। संघ प्रमुख ने पाकिस्तान की पुरानी आदत पर जोर देते हुए कहा कि लेकिन वह इस भाषा को नहीं समझते हैं। भागवत एक दिन पाकिस्तान को समझ आ जाएगा कि भारत से लड़ाई करने में फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि वे इसे समझें और हमारे शांतिपूर्ण पड़ोसी बनें ताकि वे भी प्रगति कर सकें।

