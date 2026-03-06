अमरेली में पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाह: पंपों पर लगी लंबी कतारें, प्रशासन ने बताई सच्चाई

Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (11:56 IST)
Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (11:58 IST)
ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के प्रभाव को लेकर हाल ही में अमरेली जिले में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म होने की एक गलत अफवाह तेजी से फैल गई। इस अफवाह के कारण लोगों में घबराहट फैल गई और पिछले दो दिनों से शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों के लोग अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए उमड़ पड़े।
इस अफवाह को सच मानकर भविष्य की किल्लत से बचने के लिए पहले से ही ईंधन जमा करने की होड़ में पेट्रोल पंपों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। विशेष रूप से किसान अपने ट्रैक्टर और बड़े बैरल लेकर डीजल लेने पंप पर पहुंच गए, जिसके परिणामस्वरूप पूरे जिले के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें और भारी भीड़ देखने को मिली।
एक साथ हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने से पेट्रोल पंप संचालक भी मुश्किल में पड़ गए। अचानक बढ़ी इस मांग के कारण कुछ पेट्रोल पंपों पर थोड़े समय के लिए वास्तव में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म हो गया, जिससे स्थिति अनियंत्रित होती देख कुछ संचालकों को मजबूरन तत्काल प्रभाव से बिक्री बंद करनी पड़ी।
इस पूरी अफरा-तफरी के बाद अमरेली जिला आपूर्ति विभाग ने सामने आकर स्थिति स्पष्ट की है। आपूर्ति अधिकारी प्रतीक कुंभाणी ने इन अफवाहों का कड़ाई से खंडन करते हुए कहा है कि जिले में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न जुटाएं।