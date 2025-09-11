Festival Posters

Rupee Vs Dollar : रुपए में आई रिकॉर्ड बड़ी गिरावट, जानिए डॉलर के मुकाबले कितना टूटा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (18:31 IST)
Indian Rupee vs Dollar News : भारत और अमेरिका के बीच शुल्क मुद्दे पर जारी विवाद का घरेलू मुद्रा की कमजोरी पर भारी असर पड़ा और रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 36 पैसे टूटकर 88.47 (अस्थाई) के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि मुद्रास्फीति के आंकड़े आने से पहले अमेरिकी डॉलर में सुधार और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी ने निवेशकों की धारणा को और कमजोर किया। पिछले कुछ सत्रों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से भी रुपए पर दबाव पड़ा है।
 
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.11 प्रति डॉलर के भाव पर खुला और कारोबार के दौरान 88.47 के सर्वकालिक निचले स्तर तक गिर गया। कारोबार के अंत में रुपया 88.47 (अस्थाई) के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 36 पैसे की भारी गिरावट है। बुधवार को रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से थोड़ा उबरकर 88.11 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इससे पहले पांच सितंबर को रुपया दिन में कारोबार के दौरान 88.38 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा था।
फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा, भारतीय रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। आयात के लिए डॉलर की मजबूत मांग, बाहरी शुल्क संबंधी चिंताओं और अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की नीति को लेकर बाजार की अपेक्षाओं का दबाव है।
 
भंसाली ने कहा, डॉलर सूचकांक भी लगभग 98 के स्तर को छू रहा था जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़ने से डॉलर की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहीं। पिछले तीन दिन में भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दरों के अंतर में वृद्धि के कारण प्रीमियम भी बढ़ रहे थे। शुक्रवार को रुपया 88.25 से 88.75 के बीच रहने की उम्मीद है।
इस बीच, छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.22 प्रतिशत बढ़कर 97.99 पर पहुंच गया। मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक (मुद्रा एवं जिंस) अनुज चौधरी ने कहा, अमेरिकी डॉलर सूचकांक में सुधार और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार निकासी के बीच हमारा अनुमान है कि रुपया नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करेगा।
