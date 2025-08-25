डॉलर के मुकाबले 18 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 अमेरिकी Dollar की इतनी रह गई कीमत

Rupee Vs Dollar : सकारात्मक घरेलू शेयर बाजारों के समर्थन से रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 18 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.34 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 87.38 प्रति डॉलर पर खुला। फिर 87.34 प्रति डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 18 पैसे की बढ़त दर्शाता है। इस बीच, 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.86 पर आ गया। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.52 पर बंद हुआ।