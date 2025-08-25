Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






डॉलर के मुकाबले 18 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 अमेरिकी Dollar की इतनी रह गई कीमत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rupee strengthened against US dollar

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (12:29 IST)
Rupee Vs Dollar : सकारात्मक घरेलू शेयर बाजारों के समर्थन से रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 18 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.34 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 87.38 प्रति डॉलर पर खुला। फिर 87.34 प्रति डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 18 पैसे की बढ़त दर्शाता है। इस बीच, 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.86 पर आ गया। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.52 पर बंद हुआ।
 
इस बीच, 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.86 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 285.62 अंक चढ़कर 81,592.47 अंक पर और निफ्टी 91.25 अंक की बढ़त के साथ 24,961.35 अंक पर रहा।
ALSO READ: भारत के अलावा इन 5 देशों में भी चलता है रुपया, जानिए कहां-कहां है इसका राज
अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.10 प्रतिशत की चढ़कर 67.80 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को लिवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,622.52 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिल्ली की सीएम पर हमले का दूसरा आरोपी गिरफ्तार, CRPF नहीं अब दिल्ली पुलिस देगी सुरक्षा

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels