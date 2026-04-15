बिहार में सम्राट युग की शुरुआत: सम्राट चौधरी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव बने डिप्टी सीएम

Samrat Choudhary Bihar CM : वरिष्‍ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जदयू नेता विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को उपमुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।

पटना के लोकभवन में एक संक्षिप्त समारोह में राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी के मुख्‍यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता है। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही राज्य में सम्राट सरकार का दौर शुरू हो गया। बिहार के इतिहास में पहली बार जदयू कोटे से दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं।

नीतीश सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी राजद नेता शकुन चौधरी के बेटे हैं। उन्होंने भी अपना राजनीतिक करियर राजद से ही शुरू किया था। 2014 में वे राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुए थे। 2018 में वे भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें पहले प्रदेश अध्यक्ष और फिर राज्य का डिप्टी सीम बनाया।

ओबीसी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कोइरी समाज से ताल्लुक रखते हैं। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए का दामन छोड़ा था, तब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया था। उस वक्त सम्राट चौधरी ने भी नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने तक सिर पर मुरेठा (पगड़ी) बांधे रखने का संकल्प लिया था।

सम्राट चौधरी दो बार परबत्ता से विधायक रहे, दो बार विधान परिषद के सदस्य रहे, कई विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र में काम का अनुभव। दो बार के डिप्टी सीएम। 2024 में डिप्टी सीएम के साथ-साथ वित्त मंत्री बनाए गए।

पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटें जीतीं और एक बार फिर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थीं। इसके बाद से ही राज्य में सम्राट चौधरी को मुख्‍यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरो पर थी। बहरहाल नीतीश की राज्यसभा सांसद के रूप में केंद्र की राजनीति में एंट्री ने सम्राट के मुख्‍यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया।