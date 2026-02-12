Bharat Bandh Today LIVE Updates : आज भारत बंद का कहां क्या दिख रहा असर, क्या खुला है क्या बंद?

Bharat Bandh Today Updates News : संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और 'भारत बंद' का आह्वान किया है। मोर्चा और ट्रेड यूनियनों ने भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों के विरोध में यह आह्वान किया है। इस बंद को पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) समेत कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) सहित कर्मचारी और अधिकारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट होकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।
राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण केरल में आज जनजीवन ठप हो गया। परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बंद रहीं और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम रहने की आशंका है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कहा कि कर्नाटक में आज स्कूल सामान्य रूप से चलेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में श्रमिक एवं ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद से प्रभावित नहीं होंगे।
स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए कोई आधिकारिक राष्ट्रव्यापी अवकाश घोषित नहीं किया गया है। हालांकि केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हड़ताल को मिल रहे मजबूत स्थानीय समर्थन के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रहने की संभावना है। आज यातायात परिवहन, बैंकों और बाजारों पर भारत बंद का प्रभाव दिखेगा।
इससे सार्वजनिक परिवहन प्रभावित होने की आशंका है। ट्रेन सेवाएं और उड़ानें निर्धारित समय पर चलेंगी, लेकिन स्थानीय परिवहन में व्यवधान के कारण रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) का दावा है कि इस आंदोलन में लगभग 30 करोड़ मजदूर और किसान शामिल होंगे।
आम आदमी पार्टी (आप) ने राष्ट्रव्यापी भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी ने पंजाब सहित पूरे देश के मजदूरों, किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों से शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद को सफल बनाने की अपील की है। 'आप' ने स्पष्ट किया कि यह बंद किसी एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि करोड़ों मेहनतकश लोगों के स्वाभिमान, न्याय और अधिकारों की लड़ाई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ पूरे भारत में श्रमिकों और किसानों द्वारा की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि श्रमिक वर्ग और किसान समुदाय की चिंताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।
Edited By : Chetan Gour