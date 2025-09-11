भारत-पाकिस्तान मैच पर भड़के संजय राउत, यह देशद्रोह, 'सिंदूर रक्षा' के लिए मैदान में उतरेंगी महिलाएं

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने : दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने पहलगाम हमले के बाद मैच को राष्ट्रीय गरिमा के खिलाफ बताया था। कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक मैच है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक मैच है, इसे होने दो। याचिका में कहा गया था कि मैच से शहीद परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।