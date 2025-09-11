Hanuman Chalisa

भारत-पाकिस्तान मैच पर भड़के संजय राउत, यह देशद्रोह, 'सिंदूर रक्षा' के लिए मैदान में उतरेंगी महिलाएं

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (14:02 IST)
Sanjay Raut on India Pakistan match: अबू धाबी में होने वाले एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि पहलगांव हमले में 26 मां-बहनों का सिंदूर मिटा, उनका आक्रोश अभी थमा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, जो आतंकी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए शुरू हुआ, अभी खत्म नहीं भारत हुआ है। 
 
‍सिंदूर रक्षा आंदोलन : राउत ने कहा कि इतना सब होने के बावजूद अबू धाबी में भारत-पाक क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। बीजेपी के मंत्रियों के बच्चे इसे देखने जाला जाएंगे, यह सीधा देशद्रोह है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ शिवसेना (UBT) महिला आघाडी रविवार को 'सिंदूर रक्षा' आंदोलन करेगी। महाराष्ट्र की हजारों महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को घर-घर से सिंदूर भेजेंगी। सिंदूर के सम्मान में शिवसेना मैदान में!
यह देशद्रोह है : संजय राउत ने कहा कि यह देशद्रोह है। आपने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। यदि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसे चलेगा? हम इस भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा- मेरा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल से है। इसमें आपकी कोई भूमिका है या नहीं? 
 
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने : दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने पहलगाम हमले के बाद मैच को राष्ट्रीय गरिमा के खिलाफ बताया था। कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक मैच है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक मैच है, इसे होने दो। याचिका में कहा गया था कि मैच से शहीद परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।
 
22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम हमला : उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गई थी। इसके भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया था।  
