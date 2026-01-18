जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कई आतंकियों की हुई घेराबंदी

Kishtwar Jammu Kashmir News : किश्तवाड़ जिले में में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अंतिम समाचार मिलने तक जारी थी। इस मुठभेड़ में 8 सुरक्षाकर्मियों के जख्‍मी होने की खबर है। एक आतंकी के जख्‍मी होने का दावा भी किया जा रहा है। 3 गंभीर रूप से घायल सुरक्षाकर्मियों को सेना के अस्पताल ले जाया गया है। इलाके में सुरक्षाबलों ने आतंकियों की घेराबंदी कर दी है। यहां नाइट कार्डन भी लगाया गया है। यह मुठभेड़ किश्‍तवाड़ के सिंहपोरा इलाके में हो रही है।





एक अधिकारी ने बताया कि किश्तवाड़ के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंहपोरा के जंगल इलाके में दो से तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर, सेना, पुलिस और स्पेशल आपरेशन ग्रुप की एक संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकवादियों ने तलाशी कर रहे सुरक्षकर्मियों पर गोलीबारी की। इस पर जवाबी कार्रवाई की गई।





पुलिस का कहना है कि इन इलाकों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े हो सकते हैं। वे इलाके में फंसे हुए हैं। सुरक्षाबलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है।

