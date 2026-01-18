Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कई आतंकियों की हुई घेराबंदी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Security forces encounter terrorists

सुरेश एस डुग्गर

जम्‍मू , रविवार, 18 जनवरी 2026 (21:54 IST)
Kishtwar Jammu Kashmir News : किश्तवाड़ जिले में में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अंतिम समाचार मिलने तक जारी थी। इस मुठभेड़ में 8 सुरक्षाकर्मियों के जख्‍मी होने की खबर है। एक आतंकी के जख्‍मी होने का दावा भी किया जा रहा है। 3 गंभीर रूप से घायल सुरक्षाकर्मियों को सेना के अस्पताल ले जाया गया है। इलाके में सुरक्षाबलों ने आतंकियों की घेराबंदी कर दी है। यहां नाइट कार्डन भी लगाया गया है। यह मुठभेड़ किश्‍तवाड़ के सिंहपोरा इलाके में हो रही है।

अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान उस समय हुई जब आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर अचानक हमला कर दिया। सुरक्षाबलों को इन क्षेत्रों में आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिली थी। यह जानकारी खुफिया तौर पर जुटाई गई थी। इसी के आधार पर सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से इलाके में कार्डन एंड सर्च आपरेशन शुरू किया था।
ALSO READ: Indian Army : भारतीय सेना ने कॉम्बैट यूनिफॉर्म का पेटेंट कराया, नकल करने की तो केस साथ लगेगा जुर्माना
एक अधिकारी ने बताया कि किश्तवाड़ के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंहपोरा के जंगल इलाके में दो से तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर, सेना, पुलिस और स्पेशल आपरेशन ग्रुप की एक संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकवादियों ने तलाशी कर रहे सुरक्षकर्मियों पर गोलीबारी की। इस पर जवाबी कार्रवाई की गई।

मुठभेड़ को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षाबलों को इलाके में भेजा गया है और आसपास के क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। ऑपरेशन अभी जारी है और सुरक्षाबलों की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
ALSO READ: Operation Sindoor : फूट-फूटकर रोया पाकिस्तान का आतंकी मसूद अजहर, मारे गए परिवार के 10 लोग
पुलिस का कहना है कि इन इलाकों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े हो सकते हैं। वे इलाके में फंसे हुए हैं। सुरक्षाबलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

न्यूजीलैंड ने तीसरा वनडे 41 रनों से जीतकर भारत को पहली बार घर में हराई 2-1 से सीरीज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels