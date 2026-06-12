प्रणीत मोरे के स्टैंडअप शो में विवादित टिप्पणी पर घिरी MBBS छात्रा, जारी किया वीडियो, लिखित माफी भी मांगी, KEM अस्पताल की जांच, CM फडणवीस की चेतावनी, क्या था पूरा मामला

THE CURSE OF RESERVATION— The Story Teller (@IamTheStory__) June 11, 2026
Now Sejal Pawar is doubling down on her previous antics by issuing a VICTIM CARD apology.
She has secured a MBBS seat using the reservation quota when she is not eligible for the one and coming from an affluent family. pic.twitter.com/YCSWBjJw5L
इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं को पार नहीं किया जा सकता। Edited by : Sudhir Sharma
STORY | Mumbai MBBS student Sejal Pawar faces probe over cadaver remarks at comedy show— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2026
Mumbai's civic-run KEM Hospital has formed a two-member committee to probe into the controversial remarks made by its undergraduate MBBS student Sejal Pawar regarding male cadavers during… pic.twitter.com/EIfqRe0PHI