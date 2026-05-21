PM मोदी की विदेश यात्रा रही सफल, कई समझौतों पर हुए हस्‍ताक्षर, देश में आएगा 3.5 लाख करोड़ का निवेश

Prime Minister Narendra Modi's Foreign Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का सफल दौरा कर गुरुवार सुबह दिल्ली लौट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दौरों ने भारत के लिए बड़े निवेश और ग्लोबल बिजनेस भरोसे का रास्ता और मजबूत कर दिया है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की 50 से ज्यादा बड़ी ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस कूटनीतिक यात्रा के सुखद नतीजे के रूप में वैश्विक कंपनियों और संप्रभु फंडों (Sovereign Funds) ने भारत में अलग-अलग सेक्टर्स के लिए कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।





इसके अलावा तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का मुख्य फोकस भारत में विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करना था। इस कूटनीतिक यात्रा के सुखद नतीजे के रूप में वैश्विक कंपनियों और संप्रभु फंडों (Sovereign Funds) ने भारत में अलग-अलग सेक्टर्स के लिए कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।





प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के उनके समकक्ष रॉब जेटेन के बीच हुई वार्ता के दौरान रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के उनके समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर वार्ता के बाद भारत और स्वीडन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई।





भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति, रक्षा और जहाजरानी से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अबू धाबी ने भारत में कुल 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा किया।

Edited By : Chetan Gour