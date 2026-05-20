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Weather Update : देश में भीषण गर्मी का कहर, बांदा से नौगांव तक पारा 47 पार, कब शुरू होगा नौतपा?

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Severe heat grips most states across country
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 20 May 2026 (11:24 IST) Updated Date: Wed, 20 May 2026 (12:44 IST)
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Weather Update News : देश के अधिकांश राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच मध्‍य प्रदेश के नौगांव और उत्‍तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47 के पार पहुंच गया। दिल्ली-एनसीआर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है तो वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पिछले कई दिनों से लू चल रही है। मध्य प्रदेश के कई राज्यों में 20 से 25 मई तक लू चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 20 से 25 मई तक हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी। ठीक इसी बीच 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जो 2 जून तक चलेगा।
 
देश के अधिकांश राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच मध्‍य प्रदेश के नौगांव और उत्‍तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47 के पार पहुंच गया। दिल्ली-एनसीआर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है तो वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पिछले कई दिनों से लू चल रही है। मध्य प्रदेश के कई राज्यों में 20 से 25 मई तक लू चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 20 से 25 मई तक हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी।
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छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी। ठीक इसी बीच 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। उधर, कुछ राज्यों के लोग आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में तापमान लगातार ऊंचा बना रहेगा।

मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 24 मई तक राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। भीषण गर्मी के कहर के बीच पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम विभाग ने कई जिलों में तापमान 47 डिग्री के भी ऊपर जाने का अनुमान जताया है। आगरा, नोएडा, जालौन, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर के लिए हीटवेव की चेतावनी है। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं।
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ठीक इसी बीच 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों में धरती खूब तपेगी और भीषण गर्मी के साथ लू चलने की संभावना है। उत्तराखंड में आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरकाशी, चमोली में बादल बरस भी सकते हैं, हालांकि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में भी अगले दो दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
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मौसम विभाग ने शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और ऊना में आंधी की चेतावनी दी है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और हीटवेव (लू) का प्रकोप जारी है, जिसमें बांदा जिला सबसे अधिक प्रभावित है। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बांदा एशिया ही नहीं दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान इतिहास में तीसरी बार 48.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके पहले वर्ष 2019 के मई माह में 48.1 डिग्री और वर्ष 2022 में 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।
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मध्य प्रदेश में मंगलवार को पारा 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 47 डिग्री पर पहुंचा। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक हीटवेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने भिंड, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, मऊगंज, दमोह, सीधी, सिंगरौली, सागर, रायसेन और रतलाम में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत सरकार ने हीटवेव को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है।
Edited By : Chetan Gour

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