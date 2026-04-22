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Weather Update : दिल्‍ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक लू का कहर, प्रयागराज में पारा 44 पार, इन राज्यों में हीटवेव का अलर्ट

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Severe heat wave warning issued in these states
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (11:36 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (12:18 IST)
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Weather Update News : अप्रैल के महीने में ही कई राज्यों में भीषण गर्मी का सितम सता रहा है। उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म लहर जारी रहने की चेतावनी दी है। यह लू धीरे-धीरे पूर्व भारत और मध्य भारत के सटे हुए इलाकों की तरफ भी बढ़ रही है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 22 से 25 अप्रैल तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है।

उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म लहर जारी रहने की चेतावनी दी है। यह लू धीरे-धीरे पूर्व भारत और मध्य भारत के सटे हुए इलाकों की तरफ भी बढ़ रही है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 22 से 25 अप्रैल तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी भीषण गर्मी और हीटवेव का अलर्ट है। मौसम विभाग ने समूचे उत्तर भारत में अधिकतम तापमान बढ़ने और गर्मी-लू का अलर्ट जारी किया है। विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी पारा इसी दायरे में रहा।
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जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में रात का तापमान 13 से 19 डिग्री के बीच रहा, जबकि देश के बाकी मैदानी हिस्सों में यह 20 से 26 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 25 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की और वृद्धि हो सकती है। मध्य भारत में 22 अप्रैल के बाद और महाराष्ट्र व गुजरात में 23-24 अप्रैल के बाद पारा 2 से 3 डिग्री और चढ़ सकता है।
 

कैसा है दिल्‍ली-NCR का मौसम?

राजधानी दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कुछ स्थानों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अभी भी मौसम शुष्क बना हुआ है जबकि मैदानी इलाकों में हल्की गर्मी का असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक कई राज्यों में हीटवेव, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
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यहां बारिश, बर्फबारी और आंधी का अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय में 22 से 27 अप्रैल तक बारिश, गरज और बिजली का अनुमान है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम, मेघालय और मराठवाड़ा में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं के साथ आंधी-बिजली का कहर रहा।
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उत्तर-पश्चिम भारत में 25 और 26 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश और 24-25 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में बारिश-बर्फबारी और आंधी की संभावना है। बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल में 24 और 25 अप्रैल को 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज आंधी चलने की चेतावनी है।
Edited By : Chetan Gour

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