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Weather Update : देशभर में प्रचंड गर्मी का प्रकोप, कई राज्यों में पारा 45 के पार, क्‍या बारिश दिलाएगी राहत?

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Severe Heatwave Grips Nation, Mercury Soars Above 45 Degrees in Several States
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 22 May 2026 (11:09 IST) Updated Date: Fri, 22 May 2026 (12:20 IST)
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Weather Update News : देश के कई हिस्सों में इस समय प्रचंड गर्मी के प्रकोप ने लोगों को परेशान कर रखा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला गया। सबसे ज्यादा तापमान उत्‍तर प्रदेश के बांदा में 48 डिग्री के पार दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में भी पारा 47 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक कई राज्यों में हीट वेव, भीषण हीट वेव, गर्म और उमस भरे मौसम व गर्म रातों को लेकर चेतावनी जारी की है। इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने 16 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।
 
देश के कई हिस्सों में इस समय प्रचंड गर्मी के प्रकोप ने लोगों को परेशान कर रखा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला गया। सबसे ज्यादा तापमान उत्‍तर प्रदेश के बांदा में 48 डिग्री के पार दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में भी पारा 47 डिग्री पर पहुंच गया।
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मौसम विभाग ने उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक कई राज्यों में हीट वेव, भीषण हीट वेव, गर्म और उमस भरे मौसम व गर्म रातों को लेकर चेतावनी जारी की है। इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने 16 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत में मानसून की आहट तेज हो गई है और केरल में जल्द एंट्री की संभावना जताई है।
 
पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 से 27 मई तक कुछ इलाकों में भीषण लू की स्थिति रहने का अनुमान है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी 22 से 27 मई तक हीट वेव चल सकती है। पश्चिम राजस्थान में 25 से 27 मई के बीच गंभीर हीट वेव और 22 से 24 मई के दौरान सामान्य हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है, वहीं पूर्वी राजस्थान में 22 से 27 मई तक लू का असर बना रह सकता है।
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मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, विदर्भ और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों व यमन में 22 से 25 मई के बीच गंभीर हीट वेव की संभावना जताई गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 26 और 27 मई को भी लू चलने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 22 से 27 मई के बीच कई इलाकों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है।

बिहार और तेलंगाना में 22 से 24 मई तक, झारखंड में 22 और 23 मई को व ओडिशा में 22 से 25 मई तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी 22 मई को हीट वेव की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु में 15 से अधिक जिलों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है।

मौसम विभाग के मुताबिक 22 मई को देश के कई राज्यों में आंधी-बारिश का असर देखने को मिलेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम और सिक्किम जैसे राज्यों में तेज तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम तेजी से बदलने वाला है। दार्जिलिंग, कूचबिहार, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगना में आंधी और बारिश का अलर्ट है।
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हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में तेज हवाओं और बारिश का अनुमान है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है।
Edited By : Chetan Gour 

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