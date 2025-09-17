शाहिद अफरीदी ने की राहुल गांधी की तारीफ, बीजेपी बोली, अपना नेता बना लो

Dharma Sangrah

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (09:17 IST)
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की तरीफ की है और उनकी सोच को सकारात्मक बताया है। भाजपा नेताओं ने अफरीदी के बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्हें पाकिस्तान का प्रिय बताया। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी को पाकिस्तान के प्रति सकारात्मक रुख रखने वाला और भारत विरोधी बताया।

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की तारीफ के वायरल हो रहे वीडियो पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि वो पाकिस्तान के प्रिय रहे हैं। शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं।

शाहिद अफरीदी का भारत के खिलाफ विवादास्पद बयानों का इतिहास रहा है। अफरीदी के बयानों का हवाला देते हुए, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर अपना हमला तेज कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘हाफिज सईद के बाद अब शाहिद अफरीदी (आतंकवाद समर्थक और भारत विरोधी) राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। हैरानी नहीं है। भारत से नफरत करने वाले हर व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस में एक साथी मिल जाता है। सोरोस से लेकर शाहिद तक... कांग्रेस = इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस''

वहीं पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, ‘‘कट्टर हिंदू-द्वेषी शाहिद अफरीदी, जो भारत के ख़िलाफ जहर उगलने और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का सपना देखने का कोई मौका नहीं छोड़ते, अचानक राहुल गांधी की तारीफ़ करने लगे हैं। अफरीदी कहते हैं कि राहुल पाकिस्तान के साथ 'बातचीत' चाहते हैं, जबकि वह पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति की तुलना गाजा में इजराइल की कार्रवाई से करके प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं। ऐसा क्यों है कि हर भारत-विरोधी व्यक्ति राहुल गांधी में अपना दोस्त ढूंढ लेता है? जब भारत के दुश्मन आपकी प्रशंसा करने लगते हैं, तो भारत के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी निष्ठा किस ओर है''

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "राहुल गांधी को एक नया प्रशंसक मिल गया है- बदनाम पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी! जब भारत के दुश्मन तारीफ़ों की बौछार करते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान के साथ है और भारत के ख़िलाफ़ है।
