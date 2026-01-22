शंकराचार्य विवाद के बीच गरजे CM योगी, किसे बताया कालनेमि, कौन था यह मायावी राक्षस?

ऐसे तमाम कालनेमि होंगे, जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 22, 2026
हमें उनसे सावधान रहना होगा... pic.twitter.com/AgyHSj39Ti
कालनेमि का उल्लेख रामायण में मिलता है। वह एक मायावी राक्षस था, जिसने साधु का वेश धारण कर हनुमान को भ्रमित करने की कोशिश की थी। बाहर से वह धर्मात्मा और तपस्वी दिखाई देता था, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान राम के कार्य में बाधा डालना था। हनुमान ने उसके छल को पहचान कर उसका वध कर दिया।
