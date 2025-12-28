दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीख

#WATCH | Delhi | On Congress leader Digvijaya Singh praising the organisational strength of the RSS, Congress MP Shashi Tharoor says, "Even I want our organisation to strengthen. There should be discipline in our organisation. Digvijaya Singh can speak for himself..." pic.twitter.com/VuawKAwRim — ANI (@ANI) December 28, 2025

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने सीनियर साथी दिग्विजय सिंह की पार्टी में सुधारों की मांग का समर्थन किया है और उनके बयान पर बढ़ते विवाद के बीच संगठन को मजबूत करने की बात कही। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने एक पब्लिक पोस्ट में कांग्रेस के अंदर सुधारों और सत्ता के विकेंद्रीकरण की जरूरत पर जोर दिया था। इसमें उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को टैग किया था। एक सीनियर नेता के ऐसे पब्लिक बयान से कांग्रेस शर्मिंदा हुई, लेकिन इससे अनुभवी नेताओं के बीच बढ़ती नाराज़गी भी सामने आई।कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करने पर कहा कि दिग्विजय सिंह पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं कल भी थे और आज भी यहां पर हैं तो बेवजह से इस बात तो बढ़ाया जा रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma