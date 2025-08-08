थरूर ने किया राहुल गांधी का समर्थन, वोट चोरी पर क्या बोले?

Shashi Tharoor on vote chori : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने वोट चोरी संबंधी राहुल गांधी के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि ये गंभीर प्रश्न हैं और निर्वाचन आयोग को इनका समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी के साथ मतभेद के बीच थरूर ने लंबे समय बाद राहुल गांधी के किसी रुख का इस तरह खुलकर समर्थन किया है।