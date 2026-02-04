अखिलेश यादव जी जैसा दूसरा नेता मिलना नामुमकिन है ,



शशि थरूर संसद भवन की सीढ़ियों से फिसल गए तभी अखिलेश यादव जी ने उन्हें संभाला ,



अपने सोशल मीडिया हेड आशीष यादव से कहकर उन्हें गाड़ी तक छुड़वाया ,



अखिलेश यादव जी की यही आदत दिल जीत लेती है..pic.twitter.com/F2VuWZ1scz — Shivam Yadav (@ShivamYadavjii) February 4, 2026

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि शशि थरूर फोन पर किसी से बात करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। बातचीत में व्यस्त होने के कारण उनका ध्यान भटक गया और आखिरी सीढ़ियों पर पैर फिसलने से उनका संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही थरूर लड़खड़ाए, उनके ठीक बगल में खड़े अखिलेश यादव ने बिना एक सेकंड की देरी किए उन्हें सहारा दिया और थाम लिया।