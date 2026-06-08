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शेखर सुमन के 'अहंकारी राजा’, दरबार में बैठे चापलूस वाले वीडियो पर क्यों मचा बवाल

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Shekhar Suman arrogant king video
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 08 Jun 2026 (14:46 IST) Updated Date: Mon, 08 Jun 2026 (14:53 IST)
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Shekhar Suman arrogant king video: एक कहानी, एक ‘अहंकारी राजा’, दरबार में बैठे चापलूस… और फिर वीडियो के आखिर में लिया गया एक ऐसा नाम, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शुरू हो गया “ईडी रेड” वाला मज़ाक। अभिनेता शेखर सुमन का यह व्यंग्यात्मक वीडियो अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है।
 
बॉलीवुड अभिनेता और प्रेजेंटर शेखर सुमन ने हाल ही में एक ऐसा रूपकात्मक वीडियो साझा किया, जिसने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। वीडियो में सुमन एक “अहंकारी राजा” की कहानी सुनाते हैं — ऐसा राजा जो सत्ता के मद में चूर है और जिसके चारों ओर सिर्फ चापलूस दरबारी मौजूद हैं। ये दरबारी हर फैसले पर राजा की तारीफ करते हैं, लेकिन उसे कभी सच नहीं बताते।
 
वीडियो की खास बात यह रही कि शेखर सुमन ने शुरुआत में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहानी का संदर्भ और संवाद इतने सीधे थे कि नेटिजन्स ने तुरंत इसे मौजूदा राजनीतिक माहौल से जोड़ना शुरू कर दिया। और फिर, वीडियो के आखिर में शेखर ने मुस्कुराते हुए उस 'राजा' का नाम भी ले लिया — जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।

'ईडी का छापा पड़ेगा' क्यों ट्रेंड करने लगा?

‘एक्स’ पर संदीप खासा नाम के यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “शेखर सुमन ने अभी एक क्रूर राजा की कहानी सुनाई।  उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहानी उस शख्स पर बिल्कुल फिट बैठती है, जिसे हम सभी जानते हैं।” इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहना शुरू कर दिया कि अब 'ईडी का नोटिस' या 'छापा' कभी भी आ सकता है। कई लोगों ने इसे सत्ता पर तीखा व्यंग्य बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने इसे 'सीधी राजनीतिक टिप्पणी' करार दिया।

कहानी का असली संदेश क्या है?

शेखर सुमन की कहानी मूल रूप से सत्ता, अहंकार और चापलूसी के खतरनाक गठजोड़ पर चोट करती है। कहानी यह संदेश देती है कि जब किसी नेता के आसपास सिर्फ 'हाँ में हाँ' मिलाने वाले लोग रह जाते हैं, तब फैसले वास्तविकता से कटने लगते हैं और अंततः नुकसान जनता को उठाना पड़ता है।
  • वीडियो का नैतिक संदेश साफ है:
  • अहंकार सत्ता को अंधा बना देता है
  • चापलूसी सच की जगह ले लेती है
  • और जनता सबसे बड़ी कीमत चुकाती है

सोशल मीडिया पर बंटी राय

वीडियो पर प्रतिक्रियाएं दो हिस्सों में बंटी दिखीं। एक वर्ग ने शेखर सुमन की तारीफ करते हुए कहा कि मनोरंजन जगत से बहुत कम लोग सत्ता पर खुलकर व्यंग्य करने का साहस दिखाते हैं। उनके मुताबिक, यह वीडियो लोकतंत्र में व्यंग्य और असहमति की अहमियत याद दिलाता है। वहीं आलोचकों ने आरोप लगाया कि अभिनेता ने 'मर्यादा' पार की है और राजनीतिक संकेतों के जरिए माहौल भड़काने की कोशिश की है।
 
टीवी और साहित्य जगत से जुड़े कई लोगों ने इसे क्लासिक नैतिक कथाओं का आधुनिक संस्करण बताया। उनके अनुसार, यह कहानी नई नहीं है — इतिहास और साहित्य में 'अहंकारी राजा' और 'चापलूस दरबारियों' की चेतावनी बार-बार सामने आती रही है।

क्या भारत में व्यंग्य करना अब जोखिम भरा हो गया है?

इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल भी उभर रहा है — क्या भारत में राजनीतिक व्यंग्य अब पहले से ज्यादा संवेदनशील और जोखिम भरा हो चुका है? कई यूजर्स का मानना है कि यही वजह है कि लोग 'ईडी रेड' जैसे मजाक कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि लोकतंत्र में व्यंग्य सत्ता को आईना दिखाने का सबसे पुराना और जरूरी माध्यम रहा है।
 
फिलहाल, शेखर सुमन का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और मनोरंजन से लेकर राजनीति तक — हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है।

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