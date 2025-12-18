बड़ा दावा, अमेरिका में होगा धमाका, भारत में आएगा भूकंप, 19 दिसंबर को गिर जाएगी मोदी सरकार

Sanjay Raut sensational claim About Central Government: शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि 19 दिसंबर को अमेरिका में बड़ी राजनीतिक घटना घटना होगी, जिससे केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने इसे राजनीतिक भूकंप बताया है। इसी तरह का दावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्‍यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी किया था। भाजपा ने इस दावे को हास्यास्पद बताया है।

क्या है राउत का दावा : संजय राउत ने कहा कि 19 दिसंबर को अमेरिका में कुछ ऐसे 'विस्फोटक खुलासे' होने वाले हैं, जिसका सीधा असर भारत की राजनीति पर पड़ेगा। उनके अनुसार, यह घटना इतनी बड़ी होगी कि इससे केंद्र की मोदी सरकार गिर सकती है। उन्होंने संकेत दिया है कि इस भूकंप का 'केंद्र बिंदु' (Epicenter) अमेरिका में है। राउत ने पृथ्वीराज चव्हाण के दावे का भी समर्थन किया है। चव्हाण ने भी इसी तरह की बात कही थी। चव्हाण का तर्क है कि इन खुलासों के बाद भारत में प्रधानमंत्री बदल सकते हैं और संभवतः कोई मराठी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है।