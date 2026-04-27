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भीषण गर्मी में ‘इंसानियत की छांव', दुकानदार ने बेजुबानों के लिए खोले दरवाज़े [VIDEO]

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shopkeeper dog hindi news
BY: कृति शर्मा
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (18:49 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (19:00 IST)
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Dogs in Shop Wholesome Video : उत्तर भारत में अप्रैल से ही पड़ रही तपती गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो दिल को सुकून दे रहा है। यह कहानी है एक साधारण से दुकानदार की, जिसने असाधारण इंसानियत दिखाते हुए अपनी दुकान के दरवाज़े आवारा कुत्तों के लिए खोल दिए।
 
वीडियो में एक पूरी तरह भरी हुई दुकान नजर आती है, जहां करीब 9–10 कुत्ते आराम से लेटे हुए हैं। कोई फर्श पर पसरा है, तो दो कुत्ते टेबल पर भी ऐसे सो रहे हैं, जैसे वो उनकी अपनी जगह हो। हैरानी की बात यह है कि इतनी संख्या के बावजूद न कोई शोर-शराबा है, न अफरा-तफरी बस एक शांत और सुकून भरा माहौल।
दुकान के अंदर बैठे लोग भी बिल्कुल सामान्य तरीके से अपना काम कर रहे हैं, मानो यह सब रोज़ का नज़ारा हो। न किसी को शिकायत है, न कोई असहजता। कुत्ते भी पूरी तरह शांत हैं न भौंकना, न इधर-उधर भागना बस गर्मी से राहत लेकर चैन की नींद लेते हुए।
 
इस वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन भी इस खूबसूरत पल को बखूबी बयान करता है कि कैसे एक दुकानदार ने भीषण गर्मी से बचाने के लिए बेजुबानों को अपनी दुकान में जगह दी, और वो वहां ऐसे आराम कर रहे हैं जैसे यह उनका अपना घर हो।
 
यह कोई बड़ी या दिखावटी मदद नहीं, बल्कि एक छोटा सा, सच्चा और दिल से किया गया काम है—जो आज के समय में बहुत बड़ी मिसाल बन गया है। जहां कई लोग जानवरों को दुकान के आसपास भी नहीं आने देते, वहीं यह दुकानदार उनके बीच बैठकर अपना काम भी कर रहा है।
 
सोशल मीडिया पर लोगों ने इस जेस्चर की जमकर तारीफ की है। किसी ने इसे “दिल छू लेने वाला” बताया, तो किसी ने दुकानदार के लिए दुआएं मांगीं। कई यूजर्स ने लिखा कि “इंसानियत अभी भी जिंदा है।”
 
सीख क्या है?
इस गर्मी में अगर हम चाहें, तो छोटे-छोटे कदम उठाकर कई बेजुबानों की मदद कर सकते हैं—
 
  • घर के बाहर पानी रखना
  • थोड़ी छांव या जगह देना
  • पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करना
 
क्योंकि इंसानियत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती, असली मायनों में वह हर उस जीव के लिए होती है, जो हमारी तरह ही इस धरती पर जी रहा है।

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About Writer कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें

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