आपने इजराइल को पिताश्री बनाया होगा हमने नहीं, श्रीनगर MP रुहुल्लाह महदी ने भाजपा सांसदों को दिया तीखा जवाब

JKNC MP Aga Syed Ruhullah Mehdi News: लोकसभा में मंगलवार को विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहस के दौरान जोरदार वाकयुद्ध देखने को मिला। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह महदी जब इजराइल की निंदा कर रहे थे, तो भाजपा सांसदों ने उन्हें बीच-बीच में टोका और 'ईरान चले जाओ' के नारे लगाए। सांसद मेहदी ने सदन और सभापति को संबोधित करते हुए साफ कहा कि मैं इजराइल की निंदा कर रहा हूं, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपने इजराइल को अपना पिताश्री बनाया होगा, हमने नहीं।