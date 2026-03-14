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6 महीने बाद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक हुए रिहा, केंद्र ने NSA के तहत हिरासत रद्द की

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sonam wangchuk
BY: सुरेश एस डुग्गर
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (15:37 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (16:27 IST)
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Sonam Wangchuk news in hindi : 6 माह बाद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जेल से रिहा हो गए। केंद्र सरकार ने रिहाई का आदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत को तुरंत रद्द करने का फैसला किया। वांगचुक लद्दाख के लेह में भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाने के आरोप में 6 महीने पहले जेल भेजा गया था।
 
एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह सोचने के बाद लिया गया और बताया कि वांगचुक पहले ही एक्ट के तहत हिरासत की लगभग आधी अवधि काट चुके हैं। सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत हो सके।
 
इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए और पूरी तरह सोचने के बाद सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उपलब्ध शक्तियों का इस्तेमाल कर सोनम वांगचुक की हिरासत को तुरंत रद्द करने का फैसला किया है।
 
याद रहे सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था और दो दिन बाद लेह में लद्दाख के स्टैट्हुड और संविधान के छठे अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद। उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, लेह के आदेश पर एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में जोधपुर जेल में स्थानांतरित किया गया।
 
सरकारी बयान के अनुसार वांगचुक ने एनएसए के तहत हिरासत की अवधि का लगभग आधा समय पूरा कर लिया है। सरकार ने यह भी कहा कि लद्दाख में विभिन्न हितधारकों और समाज के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से संवाद किया जा रहा है ताकि क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान किया जा सके।
 
मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख में अलग-अलग वर्गों और सामुदायिक नेताओं के साथ एक्टिव रूप से बातचीत कर रही है ताकि इलाके के लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को दूर किया जा सके।
 
इसमें आगे कहा गया है कि हालांकि बंद और विरोध प्रदर्शनों का मौजूदा माहौल समाज के शांतिप्रिय चरित्र के लिए नुकसानदायक रहा है और इसने स्टूडेंट्स, नौकरी चाहने वालों, बिजनेस, टूर आपरेटरों और टूरिस्टों सहित कम्युनिटी के अलग-अलग हिस्सों और पूरी इकानमी पर बुरा असर डाला है।
 
सरकार का कहना था कि सरकार लद्दाख के लिए सभी जरूरी सुरक्षा उपाय देने का अपना वादा दोहराती है। उसे उम्मीद है कि इस इलाके से जुड़े मुद्दे अच्छी बातचीत से हल हो जाएंगे, जिसमें हाई-पावर्ड कमेटी के सिस्टम के साथ-साथ दूसरे सही प्लेटफार्म भी शामिल हैं।
 
सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई टालने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें हिरासत को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई थी।
 
केंद्र ने वांगचुक को सेहत के आधार पर रिहा करने की अपील का विरोध करते हुए कहा था कि जिन आधारों पर वांगचुक की हिरासत का आदेश दिया गया था, वे अभी भी मौजूद हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से सबूत के तौर पर पेश किए गए वांगचुक के भाषण की ट्रांसक्रिप्ट पर सवाल उठाए थे।
Edited by : Nrapendra Gupta

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