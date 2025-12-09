सोनिया गांधी के जन्मदिन का संसद में कटा केक, अखिलेश सहित कई पार्टियों के नेता रहे मौजूद

इस दौरान सभी लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, मोहिबुल्लाह नदवी, जियाउर्रहमान बर्क, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई नेता नजर आए। संसद भवन में सोनिया गांधी ने केक काटा। सोनिया गांधी भी बेहद खुश दिखाई दे रही थीं।