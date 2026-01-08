Hanuman Chalisa

तुर्कमान गेट मामले में एसटी हसन की धमकी, एक्शन का रिएक्शन तो होगा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (12:26 IST)
Delhi News in hindi : दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास एमसीडी की कार्रवाई के दौरान हुए बवाल को लेकर सपा नेता एसटी हसन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। ALSO READ: दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बवाल, सामने आया सपा सांसद नदवी का नाम
 
एसटी हसन ने अपने बयान में एमसीडी की अतिक्रमण विरोधी ड्राइव की आलोचना करते हुए कहा कि मुसलमानों के प्रति दुश्मनी में सारी हदें पार कर दी गई हैं। उन्होंने सवाल किया कि ठंड की रात में उस जगह बुलडोजर एक्शन की आवश्यकता क्या थी जहां मस्जिद और दरगाह है। 
 
उन्होंने कहा कि जब आस्था और भावनाओं से जुड़े धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई होगी, तो इस एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। यह 100 साल पुरानी मस्जिद है। इसकी दुकानें भी पुरानी हैं। जब अतिक्रमण हटाने के नाम पर जुल्म किया जाएगा, तो लोग कब तक उसका विरोध नहीं करेंगे, कब तक खुद को रोकेंगे?
 
सपा नेता ने कहा कि अगर जनता सड़कों पर उतर आएगी तो हालात आपे से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत सोच-समझकर ईमानदार तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। ALSO READ: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पथराव, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार
 
गौरतलब है कि तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी के बाद दिल्ली पुलिस इस मामले में बेहद सख्‍त नजर आ रही है। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पत्थरबाजी की घटना में शामिल 30 लोगों की पहचान कर ली गई है। पुलिस को इस मामले में यूट्यूबर सलमान की भी तलाश है। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
edited by : Nrapendra Gupta 

