एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से मरने वालों की संख्या 39, 58 घायल, न्यायिक जांच के आदेश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (10:22 IST)
तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली में मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत और 58 लोगों की घायल होने की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए तत्काल वित्तीय सहायता और न्यायिक जांच की घोषणा की है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। जबकि घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

न्यायिक जांच आयोग गठित करने का आदेश : इस हादसे की विस्तृत जांच के लिए मुख्यमंत्री ने एक न्यायिक जांच आयोग गठित करने का भी आदेश दिया है। इस आयोग का नेतृत्व हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अरुणा जगदीशन करेंगी. आयोग को घटना की पूर्ण जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है।

कैसे हुई भगदड़ : तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जी. वेंकटरमन ने बताया कि अभिनेता विजय के कार्यक्रम स्थल पर देर से पहुंचने के कारण भीड़ बढ़ गई थी और तपती धूप में इंतजार कर रहे लोगों के पास न तो ठीक से कुछ खाने के लिए था और न ही पीने के लिए पानी। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के आधिकारिक एक्स अकाउंट से यह जानकारी दी गई थी कि वह दोपहर 12 बजे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। इसके बाद वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तमिलनाडु पुलिस प्रमुख ने कहा कि दोपहर तीन बजे से रात 10 बजे तक की अनुमति (सभा के लिए) मांगी गई थी लेकिन, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया कि विजय 12 बजे आएंगे। इस घोषणा की वजह से सुबह 11 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। विजय शाम सात बजकर 40 मिनट पर पहुंचे।
