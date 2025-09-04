Biodata Maker

GST की दरों में कटौती पर CM धामी ने की PM मोदी की तारीफ, बोले- यह ऐतिहासिक निर्णय है, इससे सभी को लाभ होगा

हमें फॉलो करें Statement of Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami regarding change in GST rates

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (15:16 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami News : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र की नई पीढ़ी के जीएसटी का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक निर्णय कहा है। उन्होंने माना है कि इससे सभी को लाभ होगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता देश में जीएसटी सुधारों की एक नई प्रणाली को लागू करना है। जीएसटी संरचना को और सरल बनाते हुए अब केवल 5% और 18% के 2 स्लैब लागू होंगे। सरकार के इस फैसले से लगभग 175 वस्तुओं के दाम कम हुए हैं। इनमें 33 जीवनरक्षक दवाएं भी शामिल हैं।
 
खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री धामी ने जीएसटी दरों में बड़े बदलाव का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक निर्णय कहा है। उन्होंने माना है कि इससे सभी को लाभ होगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता देश में जीएसटी सुधारों की एक नई प्रणाली को लागू करना है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में, केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता देश में जीएसटी सुधारों की एक नई प्रणाली को लागू करना है। जीएसटी संरचना को और सरल बनाते हुए अब केवल 5% और 18% के दो स्लैब लागू होंगे। यह ऐतिहासिक निर्णय न केवल आम नागरिकों को सीधी राहत प्रदान करेगा, बल्कि मध्यम और लघु उद्योगों और छोटे व्यापारियों को नई ताकत के साथ सशक्त भी करेगा।
 
धामी ने कहा, यह सुधार युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देगा। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्तमंत्री सीतारमण को हार्दिक धन्यवाद दिया, जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा, इस निर्णय से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड जैसे पर्यटन पर निर्भर राज्य में यह सुधार विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि कर का बोझ कम होने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। जीएसटी संरचना को और सरल बनाते हुए अब केवल 5% और 18% के 2 स्लैब लागू होंगे। हालांकि कुछ वस्तुओं पर 40 फीसदी जीएसटी स्लैब लगाने का भी फैसला हुआ है। सरकार के इस फैसले से लगभग 175 वस्तुओं के दाम कम हुए हैं। इनमें 33 जीवनरक्षक दवाएं भी शामिल हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी।
