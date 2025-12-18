Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Statue of Unity के शिल्पकार राम सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन

Advertiesment
हमें फॉलो करें Statue of Unity

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (18:41 IST)
दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' (Statue of Unity) के शिल्पकार राम सुतार का बुधवार देर रात नोएडा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे और वृद्धावस्था संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। सरदार वल्लभभाई पटेल की विशाल प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' गुजरात में स्थापित की गई है।
ALSO READ: पंजाब में ED का बड़ा एक्शन, चिटफंड कंपनियों की 3500 करोड़ की 169 अचल संपत्तियों को किया जब्त
शिल्पकार के पुत्र अनिल सुतार ने मीडिया में कहा कि अत्यंत दुख के साथ हम आपको सूचित करते हैं कि मेरे पिता श्री राम वनजी सुतार का 17 दिसंबर की मध्यरात्रि को हमारे निवास पर निधन हो गया। राम सुतार का जन्म 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंडूर गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव मूर्तिकला की ओर था। उन्होंने मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से स्वर्ण पदक प्राप्त किया था।
ALSO READ: Maruti Suzuki की 2026 में धमाकेदार वापसी, 2 इलेक्ट्रिक कारें, एक फ्लेक्स-फ्यूल SUV और Brezza Facelift होगी लॉन्च
महात्मा गांधी और छत्रपति शिवाजी की मूर्तियां गढ़ीं
संसद परिसर में स्थापित ध्यान मुद्रा में महात्मा गांधी और घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी की मूर्तियां उनकी बेहतरीन कृतियों में शामिल हैं। राम सुतार को उनकी कला के लिए 1999 में 'पद्म श्री' और 2016 में 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया गया था। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार 'महाराष्ट्र भूषण' से भी नवाजा गया था। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

यूपी में 'स्वच्छता अभियान' के माध्यम से दी जाएगी अटलजी को श्रद्धांजलि

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels